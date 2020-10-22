Какая ситуация на фондовых биржа в четверг, 22 октября на фоне сезона корпоративной отчетности, когда международные компании сообщают результаты своей деятельности за третий квартал 2020 года.

На акции каких предприятий стоит обратить внимание – читайте в обзоре Инвестиции24.

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Intel

Техгигант пока не опубликовал отчет с результатами своей деятельности за третий квартал. Однако по данным компании FactSet, специалисты которой провели опрос среди аналитиков, что Intel собирается сообщить о чистой прибыли на одну акцию в размере 1,14 доллара. Этот показатель ниже, чем за аналогичный период прошлого года – 1,42 доллара на акцию.

Касательно потенциальной выручки предприятия за третий квартал этого года, то, по мнению экспертов рынка, она тоже снизится с 19,19 миллиардов долларов в 2019 году до 18,24 миллиарда долларов в этом году.

Если оценивать динамику акций Intel за последние три месяца, то она находилась на нейтральном уровне. В частности, по состоянию на конец июля ценные бумаги техгиганта стоили 54,3 доллара за одну штуку, а по результатам торгов 21 октября – они подешевели до 53,7 доллара.

Аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов утверждает, что в нынешних условиях акции Intel торгуются по более низкой цене, чем должно быть на самом деле. Эксперт спрогнозировал, что в случае положительных финансовых показателей предприятия за третий квартал, среднесрочный потенциал роста его акций составит 7-10%, а цена активов вырастет до 60 долларов.

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Align

Один из мировых лидеров в разработке инновационных медицинских технологий, компания Align, продемонстрировал высокие результаты на фондовом рынке. На торгах после окончания основной сессии акции предприятия подскочили на 27%. Впервые за всю историю Align, цена ее активов выросла до 400 долларов за одну штуку. Такой огромный успех на фондовом рынке компании удалось получить благодаря положительным результатам отчета, которые превзошли ожидания аналитиков.

Align производит широкий ассортимент материалов и устройств для стоматологии. В течение третьего квартала 2020-го, компания увеличила собственную выручку на 21%. Так, объемы продаж одного из основных продуктов Align – элайнеров Invisalign (альтернатива брекетам) превзошли прогнозы экспертов на 40%.

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Tesla

В среду, 21 октября, квартальный отчет опубликовал американский производитель электромобилей Tesla. В частности, ее прибыль за последние три месяца составил 331 миллионов долларов. Эта сумма стала для компании Илона Маска рекордной. Ранее максимальной прибыли Tesla достигала еще в третьем квартале 2018 года – тогда это было 311,5 миллиона долларов.

Также компания Илона Маска установила рекорд и по уровню квартальной выручки – за отчетный период она достигла 8,77 миллиарда долларов в условиях роста на 39% относительно аналогичного периода прошлого года. Накануне аналитики прогнозировали, что выручка производителя электромобилей достигнет 8,28 миллиарда долларов, однако реальность превзошла их ожидания.

Кроме того, Tesla подтвердила планы по производству 500 000 электрокаров в 2020 году. Об этом Илон Маск сообщал еще в январе. С тех пор автопроизводитель не возвращался к этому вопросу, но и не отказывался от своей амбициозной цели. На этот раз компания заявила, что не отказывается от своего плана, однако признает, что реализовать его будет сложно.