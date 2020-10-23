Упродовж 2019 року бренд Apple подорожчав майже на 38%, досягнувши майже 323 мільярда доларів. Таким чином, американський техногігант залишається найдорожчим уже вісім років поспіль.

Про такі високі фінансові результати Apple свідчать дані щорічного дослідження Interbrand Corp. за 2020 рік.

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10 найдорожчих брендів світу

На другому місці опинився гігант електронної комерції Amazon. Вартість компанії найбагатшої людини світу Джеффа Безоса збільшилася на 60% – до 200,7 мільярда доларів. Amazon піднялася на другу сходинку з третьої.

На третій позиції знаходиться корпорація Microsoft, вартість якої збільшилася на 53% – до 166 мільярдів доларів.

З другої відразу на четверту позицію опустився ще один техногігант – Google. Вартість компанії впала на 1% – до 165,4 мільярда доларів.

Які компанії увійшли до першої десятки рейтингу:

5 місце. Samsung. Її вартість зросла на 2%, до 62,3 мільярда доларів.

6 місце. Coca-Cola: падіння вартості на 10%, до 56,9 мільярда доларів.

7 місце. Toyota: зниження вартості на 8%, до 51,6 мільярда доларів.

8 місце. Mercedes-Benz: скорочення вартості на 3%, до 49,3 мільярда доларів.

9 місце. McDonald's: зменшення на 6%, до 42,8 мільярда доларів.

10 місце. Disney: падіння на 8%, до 40,8 мільярда доларів.



Перші 12 представників рейтингу / Знімок екрану Interbrand

Новачки рейтингу

Отож, до рейтингу цьогоріч долучилися такі компанії:

19 місце – Instagram (26,1 мільярда доларів).

(26,1 мільярда доларів). 30 місце – YouTube (17,3 мільярда доларів).

(17,3 мільярда доларів). 100 місце – Zoom (4,48 мільярда доларів).

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Рейтинг найдорожчих брендів світу: що змінилося

Найбільший ріст у рейтингу продемонструвала компанія Spotify – піднялася з 92-ї позиції до 70-ї. Її вартість зросла на 52% – до 8,4 мільярда доларів. Окрім музичного сервісу, впевнене зростання продемонстрував і стрімінгова відеоплатформа Netflix – піднялася з 65-го місяця на 41-ше місце.

Цікаво, що Instagram вперше потрапив до рейтингу і опинився відразу на доволі високій позиції.

У 2020 році до рейтингу повернувся американський виробник електрокарів Tesla, зайнявши 40-е місце (вартість зросла до 12,8 мільярда доларів). Останні два роки компанія Ілона Маска не потрапляла до списку.

З-поміж представників фінансового сектору найвищу позицію займає банківський холдинг США J.P. Morgan – 22-е місце (вартість збільшилася на 6% – до 20,22 мільярда доларів). Відразу після нього, на 23 місці, знаходиться ще одна велика американська корпорація American Express, вартість якої цьогоріч знизилася на 10% – до 19,5 мільярда доларів.

Не обійшлося і без втрат. Зокрема, залишила рейтинг найдорожчих брендів нафтова компанія Shell, яка в минулому році знаходилася на 97-й сходинці.

Загальна вартість 100 брендів списку оцінюється у 2 трильйони 336,491 мільярда доларів. Ця сума на 9% більша ніж показник 2019 року.

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Рейтинг Interbrand Corp.: цікаві факти

Під час формування рейтингу враховувалися фінансові результати компаній, їхній вплив на рішення споживачів більше купувати, здатність підприємства забезпечувати доходи. Список найдорожчих брендів публікується вже 21 рік.

Цікаво, що близько 30 компаній, які входили ще до першого рейтингу, є в ньому і сьогодні, найвідоміші з-поміж них – Disney, Nike і Gucci. Однак покинули список понад 100 брендів. У десятці лідерів упродовж усіх цих років незмінно залишаються лише Coca-Cola і Microsoft.

У 2001 році, коли було представлено перший рейтинг найдорожчих брендів, загальна вартість компаній, які входили до нього становила 988 мільярдів доларів. Станом на сьогодні цей показник збільшився у 2,4 рази.