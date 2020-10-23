В течение 2019 года бренд Apple подорожал почти на 38%, достигнув почти 323 миллиардов долларов. Таким образом, американский техгигант остается самым дорогим уже восемь лет подряд.

О таких высоких финансовых результатах Apple свидетельствуют данные ежегодного исследования Interbrand Corp. 2020 года.

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10 самых дорогих брендов мира

На втором месте оказался гигант электронной коммерции Amazon. Стоимость компании самого богатого человека мира Джеффа Безоса увеличилась на 60% – до 200,7 миллиарда долларов. Amazon поднялась на вторую строчку с третьей.

На третьей позиции находится корпорация Microsoft, стоимость которой увеличилась на 53% – до 166 миллиардов долларов.

Со второй сразу на четвертую позицию опустился еще один техгигант – Google. Стоимость компании упала на 1% – до 165,4 миллиарда долларов.

Какие компании вошли в первую десятку рейтинга:

5 место. Samsung. Ее стоимость выросла на 2%, до 62,3 миллиарда долларов.

6 место. Coca-Cola: падение стоимости на 10%, до 56,9 миллиарда долларов.

7 место. Toyota: снижение стоимости на 8%, до 51,6 миллиарда долларов.

8 место. Mercedes-Benz: сокращение стоимости на 3%, до 49,3 миллиарда долларов.

9 место. McDonald's: уменьшение на 6%, до 42,8 миллиарда долларов.

10 место. Disney: падение на 8%, до 40,8 миллиарда долларов.



Первые 12 представителей рейтинга / Снимок экрана Interbrand

Новички рейтинга

Так, в рейтинг в этом году присоединились такие компании:

19 место – Instagram (26,1 миллиарда долларов).

(26,1 миллиарда долларов). 30 место – YouTube (17,3 миллиарда долларов).

(17,3 миллиарда долларов). 100 место – Zoom (4,48 миллиарда долларов).

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Рейтинг самых дорогих брендов мира: что изменилось

Самый большой рост в рейтинге продемонстрировала компания Spotify – поднялась с 92-й позиции на 70-ю. Ее стоимость выросла на 52% – до 8,4 миллиарда долларов. Кроме музыкального сервиса, уверенный рост продемонстрировал и стриминговая видеоплатформа Netflix – поднялась с 65-го месяца на 41-е место.

Интересно, что Instagram впервые попал в рейтинг и оказался сразу на довольно высокую позицию.

В 2020 году в рейтинг вернулся американский производитель электрокаров Tesla, заняв сороковое место (стоимость выросла до 12,8 миллиарда долларов). Последние два года компания Илона Маска не попадала в список.

Среди представителей финансового сектора самую высокую позицию занимает банковский холдинг США J.P. Morgan – 22-е место (стоимость увеличилась на 6% – до 20,22 миллиарда долларов). Сразу после него, на 23 месте, находится еще одна крупная американская корпорация American Express, стоимость которой в этом году снизилась на 10% – до 19,5 миллиарда долларов.

Не обошлось и без потерь. В частности, оставила рейтинг самых дорогих брендов нефтяная компания Shell, которая в прошлом году находилась на 97-й строчке.

Общая стоимость 100 брендов списка оценивается в 2 триллиона 336,491 миллиарда долларов. Эта сумма на 9% больше показателя 2019 года.

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Рейтинг Interbrand Corp.: методика расчетов

При формировании рейтинга учитывались финансовые результаты компаний, их влияние на решения потребителей больше покупать, способность предприятия обеспечивать доходы. Список самых дорогих брендов публикуется уже 21 год.

Интересно, что около 30 компаний, которые входили еще до первого рейтинга, есть в нем и сегодня, известные среди них – Disney, Nike и Gucci. Однако покинули список более 100 брендов. В десятке лидеров на протяжении всех этих лет неизменно остаются только Coca-Cola и Microsoft.

В 2001 году, когда был представлен первый рейтинг самых дорогих брендов, общая стоимость компаний, входивших в него, составляла 988 миллиардов долларов. На сегодня этот показатель увеличился в 2,4 раза.