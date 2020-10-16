Корпорация Microsoft, основанная Биллом Гейтсом, в третий раз подряд признана самой ответственной американской компанией. Техгигант возглавил рейтинг, созданный Forbes совместно с некоммерческой организацией Just Capital.

Microsoft третий раз подряд возглавила рейтинг 100 самых ответственных корпорации США. В первую пятерку также вошли NVIDIA, Apple, Intel и Alphabet.

Рейтинг самых ответственных работодателей по версии Forbes – что это такое? Здесь принимается во внимание справедливая оплата труда, инвестиции в развитие работников (их обучения) и разнообразие рабочего пространства. Ответственность компании в отношении клиентов предполагает соблюдение условий конфиденциальности и создания продуктов, которые не наносят вреда. Ответственность в отношениях с акционерами – честность менеджмента.

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Самые ответственные компании США – кто они

Концерн Alphabet, в который входит техгигант Google, в этом году сместил с пятого места рейтинга компанию Salesforce. Последняя опустилась на седьмое место.

Как выглядит первая десятка рейтинга

Microsoft NVIDIA Apple Intel Alphabet JPMorgan Chase Salesforce.com AT&T Cisco Systems Adobe

Что нужно знать о рейтинге Just 100

Forbes работал над созданием рейтинга совместно с некоммерческой организацией Just Capital. Список был составлен после тщательного изучения информации о 928 крупнейших публичных компаний США, входящих в индекс Russell 1000. Кроме того, при создании рейтинга принимали во внимание и результаты опроса 110 000 американцев, которые поделились с авторами списка своими мыслями о том, какими должны быть корпоративные отношения между работодателем и сотрудником.

Рейтинг Just 100 публикуется в четвертый раз. В 2017 году первое место в нем заняла компания Intel. Затем, три года подряд, список самых ответственных работодателей возглавляла Microsoft.