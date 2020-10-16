Корпорація Microsoft, заснована Біллом Гейтсом, утретє поспіль визнана найвідповідальнішою американською компанією. Техногігант очолив рейтинг, створений Forbes спільно з некомерційною організацією Just Capital.

Microsoft третій раз поспіль очолила рейтинг 100 найвідповідальніших корпорації США. До першої п'ятірки також увійшли NVIDIA, Apple, Intel и Alphabet.

Рейтинг найвідповідальніших компаній за версією Forbes – що це таке? Тут береться до уваги справедлива оплата праці, інвестиції в розвиток працівників (їхнє навчання) і різноманіття робочого простору. Відповідальність компанії щодо клієнтів передбачає дотримання умов конфіденційності та створення продуктів, які не завдають шкоди. Відповідальність у відносинах з акціонерами – чесність менеджменту.

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Найвідповідальніші компанії США – хто вони

Концерн Alphabet, до якого входить техногігант Google, цього року змістив з п'ятого місця рейтингу компанію Salesforce. Остання опустилася на сьоме місце.

Як виглядає перша десятка рейтингу

Microsoft NVIDIA Apple Intel Alphabet JPMorgan Chase Salesforce.com AT&T Cisco Systems Adobe

Що потрібно знати про рейтинг Just 100

Forbes працював над створенням рейтингу спільно з некомерційною організацією Just Capital. Список було складено після ретельного вивчення інформації про 928 найбільших публічних корпорацій США, що входять до індексу Russell 1000. Окрім того, під час створення рейтингу брали до уваги й результати опитування 110 тисяч американців, які поділилися з авторами списку своїми думками щодо того, якими мають корпоративні відносини між роботодавцем і працівником.

Рейтинг Just 100 публікується вчетверте. У 2017 році перше місце в ньому посіла компанія Intel. Потім, три роки підряд, список найвідповідальніших роботодавців очолювала Microsoft.