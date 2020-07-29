MHP SE (тікер MHPC), головна компанія провідної міжнародної агропромислової групи зі штаб-квартирою в Україні, оголосила про своє попереднє закрите торговельне оновлення за другий квартал і шість місяців, що закінчився 30 червня 2020 року.

Про операційні результати діяльності компанії та прогнози аналітиків "Фрідом Фінанс Україна" щодо майбутнього MHP SE – читайте на Інвестиції24.

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Виробництво курятини: останні зміни

Спалах пташиного грипу H5N1 в Україні (Вінницька область) був оголошений у першому кварталі 2020 року та спричинив тимчасове припинення експорту цього продукту з України до ЄС (відновлено на початку березня 2020 року), Саудівську Аравію та інші ринки MENA (відновлено у лютому та березні 2020 року) та країни СНД (відновлено у травні 2020 року).

Щоб якось пом‎'якшити несприятливий вплив на діяльність МХП та рентабельність керівництво компанії вирішило зменшити використання потужностей комплексів птахівництва приблизно на 10% (з лютого до кінця березня 2020 року). З початку квітня усі виробничі потужності сектору птахівництва компанії знову запрацювали в повну силу.

Обсяги виробництва птиці у другому кварталі 2020 року залишалися відносно стабільними і становили 181 291 тонну й приблизно на 2% вище порівняно з першим кварталом 2020 року (178 640 тонн). У першому півріччі 2020 року обсяги виробництва птиці збільшились на 2% до 359 931 тонн.

Продажі та ціни на птицю

Упродовж першого півріччя 2020 року продажі птиці становили 328 385 тонн птиці, що на 5% нижче, ніж в першому півріччі 2019 року. Причиною такого зниження цього показника є складна ситуація як із внутрішнім (головним чином у другому кварталі), так і з експортними ринками внаслідок спалаху пташиного грипу в Україні в першому кварталі 2020 року та пандемії COVID-19 з березня 2020 року.

У другому кварталі 2020 року обсяг експорту курячого м’яса становив 88 505 тонн і зменшився на 9% порівняно з другим кварталом 2019 року – 97 419 тонн, і приблизно на 8% більший порівняно з першим кварталом 2020 року.

У першому півріччі 2020 року експорт птиці зменшився на 10% і досяг 170 553 тонн порівняно з першим півріччям 2019 року (190 484 тонни). Попри бурхливі часи, МХП продовжував дотримуватися своєї стратегії як географічної диверсифікації, так і оптимізації продуктового міксу, нарощуючи обсяги експорту курячого м’яса через MENA, СНД та Африку.

Загальний обсяг експорту птиці в першому півріччі 2020 року становив близько 52% проти 55% у першому півріччі 2019 року від загального обсягу продажу птиці.



* Середній офіційний курс іноземної валюти для другого кварталу 2019 р. / 26,56 дол. США та 2 кв. 2020 р. / 26,91 дол. США

Упродовж другого кварталу 2020 року середня ціна курячого м'яса (як внутрішня, так і експортна) становила 34,16 гривень (1,27 долара США) за кілограм (без ПДВ) і знизилася на 15% у гривневому вираженні в річному обчисленні.

Середня ціна курячого м'яса за перше півріччя 2020 року становила 34,30 гривень (1,32 долара), що на 13% нижче в гривневому вираженні порівняно з ціною курятини в першому півріччі 2019 року. І в другому, і в першому півріччі ціни на птицю знизилися в річному обчисленні, головним чином завдяки зміні асортименту продуктів (значне зниження продажів філе в ЄС та збільшення продажів на MENA) та зниження цін на філе в ЄС.

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Рослинна олія: ключові показники

У другому кварталі 2020 року продажі соняшникової олії на МХП зменшилися на 5% до 82 646 тонн порівняно з 86 661 тоннами у другому кварталі 2019 року.

У першому півріччі 2020 року експорт соняшникової олії становив 163 356 тонн, що на 12% менше, ніж у річному обчисленні.

У другому кварталі 2020 року експорт соєвої олії становив 10 841 тонн, що на 19% більше, ніж в річному обчисленні.

Компанія розглядає експорт рослинних масел як один із "природних хеджувань", що накопичує додаткові доходи в твердій валюті та захищає МХП від коливань у місцевій валюті.



Порівняння даних щодо продажу рослинної олії

Вирощування зернових

У 2020 році в галузі вирощування зерна МХП має зібрати урожай із близько 365 тисяч гектарів землі.

Компанія збирає врожаї озимого ріпаку, ячменю та пшениці. Тому близько 30% земель під такі культури демонструють хорошу врожайність попри погодні умови, які в цьому році відрізняються: температура була нижчою на 3-5 градусів за Цельсієм у травні, ніж звичайно, що продовжило термін дозрівання сільськогосподарських культур. Ярі культури (кукурудза, соя та соняшник) в хорошому стані.

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Інші агрооперації: результати МХП

Обсяги продажу м'ясопереробної продукції (ковбаси та копченостей) у першому півріччі 2020 року становили 16 522 тонни і залишалися відносно стабільними у річному обчисленні. Середня ціна в першому півріччі 2020 року зросла на 6% до 69,99 грн за кілограм (без ПДВ) за рік.

Обсяги продажу напівфабрикатів за перше півріччя 2020 року досягли 8 537 тонн і залишалися відносно стабільними з року в рік. Середня ціна в першому півріччі 2020 року знизилася на 2% до 39,91 гривень за кілограм (без ПДВ), головним чином завдяки зміні продуктового комплексу, який вплинув на "заморожування" HoReCa (наприклад, KFC, місцеві послуги швидкого харчування тощо) під час операцій через COVID-19.

Результати Perutnina Ptuj (PP)

Відповідно до стратегії розвитку виробництва птахівництва та збільшення потужностей декількох потужностей у Сербії та Хорватії, у другому кварталі 2020 року потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного сегменту (PP) на 67% більші, ніж у другому кварталі 2019 року, а продажі птиці становили 15 855 тонн.



Результати PP від 21 лютого 2019 року, коли придбання було завершено. ПРИМІТКА: 6 млн. 2019 птиці (якщо розраховувати з 01 січня 2019 року) було продано на рівні 29 777 тонн.

У першому півріччі 2020 року на виробництві курятини PP було вироблено 49 959 тонн курячого та індичого м’яса (на 143% більше, ніж у першому півріччі 2019 року), тоді як продажа птиці становила 31 038 тонн.

У першому півріччі 2020 року потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного сегмента становили 49 959 тонн м'яса курятини та індички (на 143% більше, ніж у першому півріччі 2019 року), продажі курятини склали 31 038 тонн.

У другому кварталі 2020 року PP виробила 10 708 тонн з переробка м’яса (включаючи ковбаси, зручні продукти харчування), а продажі склали 8 292 тонни. У першому півріччі 2020 року у м'ясопереробній діяльності PP було вироблено 18 922 тонни м'ясопереробної продукції, тоді як продажі становили 17 798 тонн.

У другому кварталі 2020 року потужності компанії з виробництва продуктів м'ясопереробки (з-поміж них ковбаси та напівфабрикати) становили 10 708 тонн, а продажі склали 8 292 тонн. У першому півріччі 2020 року потужності PP з виробництва продуктів м'ясопереробки становили 18 922 тонн, продажі – 17 798 тонн.

Що відомо про Perutnina Ptuj? Є провідним виробником курятини і продуктів м’ясопереробки на Балканах. Має виробничі активи в чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині; володіє дистриб'юторськими компаніями в Австрії, Північної Македонії та Румунії і доставляє власну продукцію в 15 країн Європи. Perutnina Ptuj є вертикально інтегрованою компанією на всіх етапах виробництва курятини – від виробництва кормів, інкубаційних яєць, розведення, забою до виробництва ковбасних виробів і подальшої переробки курятини.

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Наступний реліз результатів діяльності

Фінансові результати за другий квартал та перше півріччя 2020 року будуть опубліковані 3 вересня 2020 року.

У цей час, акції MHPC зростають на Лондонській біржі вище рівня 6 доларів за акцію.



Динаміка ціни акцій MHPC на Лондонській біржі

Аналогічну тенденцію демонструють акції за угодами на Українській біржі, які вже сягають 185 гривень із цільовим діапазоном до 250 грн/акцію (9-10 доларів за акцію).



Динаміка ціни акцій MHPC на Українській біржі / Візуалізація "Фрідом Фінанс Україна"

Попри погіршення результатів у другому кварталі через поширення вірусних хвороб (коронавірус та пташиний грип), у третьому та четвертому кварталах прогнозується зростання операційних та фінансових показників. З-поміж цих процесів: покриття збитків від курсових різниць за минулі квартали, оскільки курс гривня/долар дещо піднявся, що буде вигідним для експортера в серпні-жовтні 2020 року.