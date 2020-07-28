У IPO 2020 року беруть участь представники різних сфер, проте найчастіше на фондовий ринок виходять технологічні представники бізнесу. Так, у вівторок, 28 липня 2020 року, торгувати акціями на біржі NASDAQ починає компанія Vertex, розробник платформи з програмним забезпеченням для автоматизації процесу сплати податків.

Що потрібно знати потенційним інвесторам про діяльність і продукт компанії, а також більше про фінансові показники Vertex – у експертному огляді "Фрідом Фінанс" для Інвестицій24.

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Що відомо про компанію Vertex

Підприємство розпочало надавати свої послуги ще на початку 1980-х років, а перше програмне забезпечення для обробки податкових транзакцій було продано у 1982 році.

Сьогодні у компанії більше 4 тисяч клієнтів у понад 130 країнах світу, більша половина з яких входить до списку Fortune 500.

Про розробку Vertex та її користь

Система оподаткування досить складна, оскільки в кожній країні свої правила обліку. У міру того, як компанії розширюють свій бізнес в нових географічних точках, вони зіштовхуються з проблемами непрямого оподаткування або новими податковими нормами.

Платформа Vertex самостійно може визначає податкові норми, керувати податковими даними, документообігом і т.д. Сервіс містить понад 300 мільйонів різних податкових правил й управляє процесом дотримання правил сплати непрямих податків у 19 тисячах юрисдикцій в усьому світі.

Платформа також має партнерську екосистему: Adobe/Magento, Coupa, Microsoft Dynamics, NetSuite, Oracle, Salesforce, SAP, SAP Ariba, Workday і Zuora.



Платформа Vertex / На основі даних компанії

Як працює платформа Vertex

Рішення компанії автоматизує наскрізні процеси непрямого оподаткування для підприємств зі складними податковими операціями й аудиторським ризиком.

Платформа визначає податок, перевіряє сплату податку, різні податкові звітності, забезпечує управління податковими даними і документообігом, також є готові інтеграційні рішення для великого бізнесу.

Саму платформу клієнти можуть придбати повністю (тобто всі інструменти) або частково.

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Ключові переваги компанії на ринку

Зниження ризику провалу податкової перевірки і різних витрат. Широкий географічний охват. Підтримання нових бізнес-моделей.

Потенційний ринок

Компанія оцінює свій адресний ринок у не більше 7 млрд доларів. Однак тут враховується тільки ринок США.

Згідно з даними Reportbuyer, світовий ринок програмного забезпечення керування процесом сплати податків із продажів до 2027 року становитиме 13,13 млрд доларів.

Фінансові показники Vertex і прогнози аналітиків

Виручка від підписки

У 2019 році темпи зростання виручки від підписки становили 17%, у першому кварталі спостерігається прискорення до 17,7%. Зростання цього показника відбулося завдяки збільшенню поточних клієнтів, а також росту ставки утримання з 106% у першому кварталі 2019 року до 109% в першому кварталі 2020 року.

Ми припускаємо, що в першому прогнозному році темпи зростання прискоряться до 21% завдяки зростанню ставки утримання. Таким чином, цей показник збільшиться з 17% у 2019 році до 21% у 2020 прогнозному році й знизиться до 10% до 2029 прогнозного року. Виручка зросте з 276 млн доларів у 2019 році до 1,095 млрд доларів до 2029 року,

– стверджують у "Фрідом Фінанс".

Виручка від послуг

У 2019 році темпи зростання цього показника становили 25%, а в першому кварталі 2020 року прискорилися до 31,8% завдяки зростанню доходу від підписки і збільшенню кількості нових клієнтів.

За прогнозами аналітиків, у 2020 прогнозному році ріст виручки прискориться до 29% проти 25% у 2019 році з подальшим уповільненням до 7% до 2029 року. Виручка від послуг зросте з 46 млн доларів у 2019 році до 191 млн доларів до 2029 прогнозного року.

Загальний прогноз "Фрідом Фінанс" стосовно виручки Vertex З урахуванням всіх вступних даних ми заклали прискорення темпів зростання з 18% в 2019 році до 22% до 2020 прогнозного року з подальшим зниженням до 9% до 2029 прогнозного року. Загальна виручка компанії збільшиться з 322 млн доларів до 1,286 млрд доларів.



Темпи зростання Vertex / Візуалізація "Фрідом Фінанс"

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Маржа

У 2019 показники EBIT-маржі дорівнювали 10%, а після коригувань вони досягли 15,5%.

Ми зробили консервативний прогноз маржі і прирівняли його до середньогалузевого значення у 25%. Чисті реінвестиції від виручки впродовж 10 прогнозних років знизяться з 4,3% до середньогалузевих у 3%. Упродовж наступних 10 років чисті реінвестиції становитимуть 282 млн доларів,

– стверджують аналітики "Фрідом Фінанс".



Прогноз щодо маржі Vertex / Візуалізація "Фрідом Фінанс"

Фінальний розрахунок ринкової вартості Vertex і оцінка її потенціалу

EV, або сума вартості прогнозного (633 млн доларів) і зрілого (2,504 млрд доларів) періодів, становить 3,253 млрд доларів. З урахуванням наведеної вартості капіталізованої оренди і боргу у 191 млн доларів, готівки на рахунках у 40 млн доларів, власний капітал Vertex можна оцінити у 3,103 млрд доларів.

З огляду на 141,6 млн акцій після IPO, цільова ціна на одну акцію дорівнює 21,4 долара. Потенціал до верхньої межі IPO в 16 доларів становить 34%.

Аналіз ризиків

Розширення клієнтської бази. Якщо компанія не розширюватиме свою клієнтську базу, то це може вплинути на подальше її зростання. Зміна в законах. Зміни в податковому законодавстві можуть внести корективи в роботу Vertex , що в майбутньому може завдати шкоди компанії і здатності залучати нових клієнтів. Ключові співробітники. Якщо компанія не зможе залучати або утримувати ключових співробітників, це може вплинути на її ефективний розвиток, що призведе до зниження виручки і зростання витрат.

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