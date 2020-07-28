В IPO 2020 года принимают участие представители различных сфер, однако чаще всего на фондовый рынок выходят технологические представители бизнеса. Так, во вторник, 28 июля 2020, торговать акциями на бирже NASDAQ начинает компания Vertex, разработчик платформы с программным обеспечением для автоматизации процесса уплаты налогов.

Что нужно знать потенциальным инвесторам о деятельности и продукте компании, а также больше о финансовых показателях Vertex – в экспертном обзоре "Фридом Финанс" для Инвестиций24.

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Что известно о компании Vertex

Предприятие начало предоставлять свои услуги еще в начале 1980-х годов, а первое программное обеспечение для обработки налоговых транзакций было продано в 1982 году.

Сегодня у компании более 4 тысяч клиентов в более чем 130 странах мира, большая половины из которых входят в список Fortune 500.

О разработке Vertex и ее пользе

Система налогообложения довольно сложная, поскольку в каждой стране разные правила учета. По мере того, как компании расширяют свой бизнес в новых географических точках, они сталкиваются с проблемами косвенного налогообложения или новыми налоговыми нормами.

Платформа Vertex самостоятельно может определяет налоговые нормы, управлять налоговыми данными, документами и т.д. Сервис содержит более 300 млн различных налоговых правил и руководит процессом соблюдения правил уплаты косвенных налогов в 19 тысячах юрисдикций во всем мире.

Платформа также имеет партнерскую экосистему: Adobe/Magento, Coupa, Microsoft Dynamics, NetSuite, Oracle, Salesforce, SAP, SAP Ariba, Workday и Zuora.



Платформа Vertex / На основе данных компании

Как работает платформа Vertex

Решение компании автоматизирует сквозные процессы косвенного налогообложения для предприятий со сложными налоговыми операциями и аудиторским риском.

Платформа определяет налог, проверяет уплату налога, различные налоговые отчетности, обеспечивает управление налоговыми данными и документооборотом, также имеет готовы интеграционные решения для крупного бизнеса.

Саму платформу клиенты могут приобрести полностью (то есть все инструменты) или частично.

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Ключевые преимущества компании на рынке

Снижение риска провала налоговой проверки и различных расходов. Широкий географический охват. Поддержание новых бизнес-моделей.

Потенциальный рынок

Компания оценивает свой адресный рынок в не более, чем 7 млрд долларов. Однако здесь учитывается только рынок США.

Согласно данным Reportbuyer, мировой рынок программного обеспечения для управления процессом уплаты налогов с продаж к 2027 году составит 13,13 млрд долларов.

Финансовые показатели Vertex и прогнозы аналитиков

Выручка от подписки

В 2019 году темпы роста выручки от подписки составляли 17%, в первом квартале наблюдается ускорение до 17,7%. Рост этого показателя произошел благодаря увеличению числа текущих клиентов, а также роста ставки содержание с 106% в первом квартале 2019 года до 109% в первом квартале 2020 года.

Мы предполагаем, что в первом прогнозном году темпы роста ускорятся до 21% благодаря росту ставки содержания. Таким образом, этот показатель увеличится с 17% в 2019 году до 21% в 2020 прогнозном году и снизится до 10% к 2029 прогнозного года. Выручка возрастет с 276 млн долларов в 2019 году до 1,095 млрд долларов до 2029 года,

– утверждают в "Фридом Финанс".

Выручка от услуг В 2019 году темпы роста этого показателя составили 25%, а в первом квартале 2020 года ускорились до 31,8% благодаря росту дохода от подписки и увеличению количества новых клиентов. По прогнозам аналитиков, в 2020 прогнозном году рост выручки ускорится до 29% против 25% в 2019 году с последующим замедлением до 7% к 2029 году. Выручка от услуг возрастет с 46 млн долларов в 2019 году до 191 млн долларов до 2029 прогнозного года. Общий прогноз "Фридом Финанс" относительно выручки Vertex С учетом всех вступительных данных мы заложили ускорение темпов роста с 18% в 2019 году до 22% к 2020 прогнозного года с последующим снижением до 9% к 2029 прогнозного года. Общая выручка компании увеличится с 322 млн долларов до 1,286 млрд долларов.



Темпы роста Vertex / Визуализация "Фридом Финанс"

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Маржа

В 2019 годк показатели EBIT-маржи составили 10%, а после корректировок они достигли 15,5%.

Мы сделали консервативный прогноз маржи и приравняли его до среднеотраслевого значения в 25%. Чистые реинвестиции от выручки в течение 10 прогнозных лет снизятся с 4,3% до среднеотраслевых в 3%. В течение следующих 10 лет чистые реинвестиции составят 282 млн долларов,

– утверждают аналитики "Фридом Финанс".



Прогноз относительно маржи Vertex / Визуализация "Фридом Финанс"

Финальный расчет рыночной стоимости Vertex и оценка ее потенциала

EV, или сумма стоимости прогнозного (633 млн долларов) и зрелого (2,504млрд долларов) периодов, составляет 3,253 млрд долларов. С учетом приведенной стоимости капитализированной аренды и долга в 191 млн долларов, наличности на счетах в 40 млн долларов, собственный капитал Vertex можно оценить в 3,103 млрд долларов.

Учитывая 141,6 млн акций после IPO, целевая цена на одну акцию равна 21,4 доллара. Потенциал к верхней границе IPO в 16 долларов составляет 34%.

Анализ рисков

Расширение клиентской базы. Если компания не будет расширять свою клиентскую базу, то это может повлиять на дальнейший ее рост. Изменение в законах. Изменения в налоговом законодательстве могут внести коррективы в работу Vertex, что в будущем может нанести ущерб компании и способности привлекать новых клиентов. Ключевые сотрудники. Если компания не сможет привлекать или удерживать ключевых сотрудников, это может повлиять на ее эффективное развитие, что приведет к снижению выручки и росту затрат.

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