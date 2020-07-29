MHP SE (тикер MHPC), главная компания ведущей международной агропромышленной группы со штаб-квартирой в Украине, объявила о своем предыдущем закрытом торговом обновлении за второй квартал и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.

Об операционных результатах деятельности компании и прогнозы аналитиков "Фридом Финанс Украина" о будущем MHP SE – читайте на Инвестиции24.

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Производство курятины: последние изменения

Вспышка птичьего гриппа H5N1 в Украине (Винницкая область) была объявлена в первом квартале 2020 года и вызвала временное прекращение экспорта этого продукта из Украины в ЕС (восстановлено в начале марта 2020 года), Саудовскую Аравию и другие рынки MENA (восстановлено в феврале и марте 2020 года), а также страны СНГ (восстановлено в мае 2020 года).

Чтобы смягчить неблагоприятное воздействие на деятельность МХП и рентабельность, руководство компании решило уменьшить использование мощностей комплексов птицеводства примерно на 10% (с февраля до конца марта 2020 года). С начала апреля все производственные мощности сектора птицеводства компании снова заработали в полную силу.

Объемы производства птицы во втором квартале 2020 года оставались относительно стабильными и составили 181 291 тонну и были примерно на 2% выше по сравнению с первым кварталом 2020 года (178 640 тонн). В первом полугодии 2020 года объемы производства птицы увеличились на 2% до 359 931 тонн (за первое полугодие 2019 года: 353 578 тонн).

Продажи и цены на птицу

В течение первого полугодия 2020 года продажи курятины составляли 328 385 тонн, что на 5% ниже, чем в первом полугодии 2019 года. Причиной такого снижения этого показателя является сложная ситуацию как с внутренним (главным образом во втором квартале), так и с экспортными рынками в результате вспышки птичьего гриппа в Украине в первом квартале 2020 года и пандемии COVID-19 с марта 2020 года.

Во втором квартале 2020 году объем экспорта куриного мяса составил 88 505 тонн и уменьшился на 9% по сравнению со вторым кварталом 2019 года – 97 419 тонн, и примерно на 8% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года.

В первом полугодии 2020 года экспорт курятины уменьшился на 10% и достиг 170 553 тонн по сравнению с первым полугодием 2019 года (190 484 тонны). Несмотря на бурные времена, МХП и далее придерживался своей стратегии как географической диверсификации, так и оптимизации продуктового микса, наращивая объемы экспорта куриного мяса из MENA, СНГ и Африки.

Общий объем экспорта птицы в первом полугодии 2020 года составил около 52% против 55% в первом полугодии 2019 года от общего объема продаж птицы.





* Средний официальный курс иностранной валюты для второго квартала 2019 / 26,56 долл. США и 2 кв. 2020 / 26,91 долл. США * Средний официальный курс иностранной валюты для второго квартала 2019 / 26,56 долл. США и 2 кв. 2020 / 26,91 долл. США

В течение второго квартала 2020 года средняя цена куриного мяса (как внутренняя, так и экспортная) составляла 34,16 гривен (1,27 доллара США) за 1 кг (без НДС) и снизилась на 15% в гривневом выражении в годовом исчислении.

Средняя цена куриного мяса за первое полугодие 2020 года составила 34,30 гривен (1,32 доллара), что на 13% ниже в гривневом выражении по сравнению с ценой курятины в первом полугодии 2019 года. И во втором, и в первом полугодии цены на птицу снизились в годовом исчислении, главным образом благодаря изменению ассортимента продуктов (значительное снижение продаж филе в ЕС и увеличение продаж на MENA) и снижение цен на филе в ЕС.

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Растительное масло: ключевые показатели

Во втором квартале 2020 года продажи подсолнечного масла в МХП уменьшились на 5% до 82 646 тонн по сравнению с 86 661 тоннами во втором квартале 2019 года.

В первом полугодии 2020 года экспорт подсолнечного масла составил 163 356 тонн, что на 12% меньше, чем в годовом исчислении.

Во втором квартале 2020 года экспорт соевого масла составил 10 841 тонн, что на 19% больше, чем в годовом исчислении.

Компания рассматривает экспорт растительных масел как один из "природных хеджирований", который накапливает дополнительные доходы в твердой валюте и защищает МХП от колебаний в местной валюте.



Сравнение данных по продаже растительного масла

Выращивание зерновых

В 2020 году в области выращивания зерна МХП удалось собрать урожай из около 365 000 гектаров земли.

Компания собирает урожаи озимого рапса, ячменя и пшеницы. Поэтому около 30% земель под такие культуры демонстрируют хорошую урожайность несмотря на погодные условия, которые в этом году отличаются: температура была ниже на 3-5 градусов в мае, чем обычно, что продлило срок созревания сельскохозяйственных культур. При этом яровые культуры (кукуруза, соя и подсолнечник) в хорошем состоянии.

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Другие агрооперации: результаты МХП

Объемы продаж мясоперерабатывающей продукции (колбасы и копчености) в первом полугодии 2020 составили 16 522 тонны и оставались относительно стабильными в годовом исчислении. Средняя цена в первом полугодии 2020 года выросла на 6% до 69,99 грн за килограмм (без НДС) за год.

Объемы продаж полуфабрикатов за первое полугодие 2020 года достигли 8537 тонн и оставались относительно стабильными из года в год. Средняя цена в первом полугодии 2020 года снизилась на 2% до 39,91 гривен за килограмм (без НДС), главным образом благодаря изменению продуктового комплекса, который повлиял на "замораживание" HoReCa (например, KFC, местные услуги быстрого питания и т.д.) во время операций через COVID-19.

Результаты по Perutnina Ptuj (PP)

Согласно стратегии развития производства птицеводства и увеличение мощностей нескольких мощностей в Сербии и Хорватии, во втором квартале 2020 года мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (PP) на 67% больше, чем во втором квартале 2019 года, а продажи птицы составляли 15 855 тонн.



Результаты PP от 21 февраля 2019 года, когда приобретение было завершено. ПРИМЕЧАНИЕ: 6 млн 2019 птицы (если рассчитывать с 1 января 2019) были проданы на уровне 29 777 тонн.

В первом полугодии 2020 года на производстве курятины PP было произведено 49 959 тонн куриного и индюшиного мяса (на 143% больше, чем в первом полугодии 2019 года), тогда как продажа птицы составляла 31 038 тонн.

В первом полугодии 2020 года мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента составляли 49 959 тонн мяса курицы и индейки (на 143% больше, чем в первом полугодии 2019), продажи курятины составили 31 038 тонн.

Во втором квартале 2020 года мощности компании по производству продуктов мясопереработки (среди них колбасы и полуфабрикаты) составили 10 708 тонн, а продажи составили 8292 тонн.

В первом полугодии 2020 года мощности PP по производству продуктов мясопереработки составляли 18 922 тонн, продажи – 17 798 тонн.

Что известно о Perutnina Ptuj? Является ведущим производителем курятины и продуктов мясопереработки на Балканах. Имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине; обладает дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Северной Македонии и Румынии и доставляет свою продукцию в 15 стран Европы.



Perutnina Ptuj является вертикально интегрированной компанией на всех этапах производства курятины – от изготовления кормов, инкубационных яиц, разведения, забоя к производства колбасных изделий и последующей переработки курятины.

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Следующий релиз результатов деятельности

Финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2020 года будут опубликованы 3 сентября 2020 года.

В это время, акции MHPC растут на Лондонской бирже выше уровня 6 долларов за акцию.



Динамика цены акций MHPC на Лондонской бирже

Аналогичную тенденцию демонстрируют акции по сделкам на Украинской бирже, которые уже достигают 185 гривен с целевым диапазоном до 250 грн за акцию (9-10 долларов за акцию).



Динамика цены акций MHPC на Украинской бирже / Визуализация "Фридом Финанс Украина"

Несмотря на ухудшение результатов во втором квартале из-за распространения вирусных болезней (коронавирус и птичий грипп), в третьем и четвертом кварталах прогнозируется рост операционных и финансовых показателей. Среди этих процессов: покрытие убытков от курсовых разниц за прошедшие кварталы, поскольку курс гривня/доллар несколько поднялся, что будет выгодным для экспортера в августе-октябре 2020 года.