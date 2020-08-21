Користувач соціальної платформи Reddit під псевдонімом Big-Weed розмістив у розділі про інвестиції повідомлення, у якому запитував спільноту, залишати чи продавати йому 7 тисяч акцій Apple, які він отримав у спадщину від свого померлого 89-річного дідуся.

Інші користувачі платформи порадили власнику такої великої кількості цінних паперів техногіганта "робити, як Баффет" – диверсифікувати активи і не звертатися до відвідувачів незрозумілих онлайн-форумів. Про це повідомляє РБК.

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Передісторія

У своєму повідомленні на Reddit Big-Weed написав, що його покійний дідусь був аутистом, і у 2003 році всі свої гроші вклав у акції Apple. Перед тим гроші призначалися для навчання хлопця в коледжі. Однак він вибрав службу в армії. Тепер Big-Weed хоче дізнатися, що йому робити з акціями Apple: чи варто їх і далі зберігати, або краще продати.

Повідомлення з описом ситуації користувач Reddit написав ще 19 серпня – за добу до того, як ринкова капіталізація виробника iPhone перевищила позначку в 2 трильйони доларів. До моменту закриття сесії торгів відбулося коригування котирувань до 462,83 долара за акцію.

У результаті вартість пакету акцій Apple, якими володіє Big-Weed зросла до 3,24 мільйона доларів.

Що порадили власнику акцій Apple користувачі Reddit

Публікація Big-Weed зібрала понад 500 коментарів. Переважна більшість порад користувачів Reddit зводилася до трьох основних:

Далі зберігати акції Apple. Диверсифікувати вкладення й не запитувати порад в учасників онлайн-форумів. Звернутися до професіоналів.

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Що радять професіонали

Видання Marketwatch попросило прокоментувати публікацію Big-Weed професіонала – президента фінансової консалтингової фірми American Private Wealth Кашіфа Ахмеда. Він заявив, що чоловік уже зробив помилку, оскільки розповів великій спільноті про спадок:

Якщо ви раптом розбагатієте, то виявите, що у вас раптом знайшлося 48 двоюрідних братів і сестер,

– зазначив Ахмед.

Також Ахмед додав, що чоловіку варто враховувати деякі податкові нюанси при отриманні спадщини: у США податок стягується з вартості активу в момент наслідування, а не з вартості в момент його реалізації. Експерт зробив висновок, що якщо Big-Weed зібрався позбутися акцій і диверсифікувати портфель, то з урахуванням швидко зростаючих котирувань Apple йому потрібно діяти швидко.

Якби я був на його місці, то продав би всі акції і негайно купив ETF, орієнтовані на широкий ринок або технологічний сектор,

– заявив Ахмед.