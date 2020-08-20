Компанія Apple стала першим публічним підприємством, ринкова капіталізація якого досягла 2 трильйонів доларів. Це сталося в середу, 19 серпня, коли вартість техногіганта становила 2 000 291 232 390 доларів.

Про це повідомляє CNBC, зазначивши, що одна акція Apple подорожчала до 468,04 долара, тобто на 1,27% у порівнянні з ціною цінних паперів напередодні, 18 серпня. У результаті ринкова капіталізація світового виробника iPhone упродовж двох років зросла вдвічі.

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Фінансові показники Apple: як змінювалася вартість компанії

Капіталізація техногіганта вперше досягла показника 1 трильйон доларів ще на початку серпня 2018 року. Аналітики Уолл-стріт прогнозували, що Apple досягне позначки у 2 трильйони доларів раніше, ніж інші провідні технологічні компанії, як Amazon, Alphabet і Microsoft.

У кінці липня цього року виробник iPhone відзвітував про отримання рекордної виручки у 59,7 мільярда доларів за другий квартал 2020 року. Це число на 11% перевищило показник за аналогічний період минулого року.

При цьому чистий прибуток компанії становив 16,3 мільярда доларів, а прибуток на одну акцію – 2,58 долара.

За словами генерального директора Apple Тіма Кука, успіхи компанії пов’язані з її стрімким розвитком у сферах продуктів і послуг у кожному географічному сегменті. Так, обсяг міжнародних продажів становили 60% від квартального доходу підприємства.

Станом на четвер, 20 серпня, ринкова капіталізація Apple знизилася до 1,98 трильйона доларів. Одна акція підприємства коштує 462,83 долара.

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Про спліт акцій

Нагадаємо, що Apple повідомила про спліт, або поділ, своїх акцій за принципом чотири до одного. Це означатиме, що цінні папери техногіганта стануть доступнішими для інвесторів.

Так, кожен із зареєстрованих акціонерів Apple під час закриття реєстру 24 серпня отримає ще три додаткових акції на кожен папір, яким він володіє станом на звітну дату. Щодо загальної вартості пакету цінних паперів Apple, то вона зберігатиметься.

Торги з урахуванням спліту почнуться вже незабаром – 31 серпня. З часу оголошення про поділ акцій активи компанії зросли в ціні на 21%.