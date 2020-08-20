Компания Apple стала первым публичным предприятием, рыночная капитализация которого достигла 2 триллионов долларов. Это произошло в среду, 19 августа, когда стоимость техгиганта составила 2 000 291 232 390 долларов.

Об этом сообщает CNBC, отметив, что одна акция Apple подорожала до 468,04 доллара, то есть на 1,27% по сравнению с ценой ценных бумаг накануне, 18 августа. В результате рыночная капитализация мирового производителя iPhone в течение двух лет выросла вдвое.

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Финансовые показатели Apple: как менялась стоимость компании

Капитализация техгиганта впервые достигла показателя 1 трлн долларов еще в начале августа 2018 года. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали, что Apple достигнет отметки в 2 триллиона долларов раньше, чем другие ведущие технологические компании, как Amazon, Alphabet и Microsoft.

В конце июля этого года производитель iPhone отчитался о получении рекордной выручки в 59,7 млрд долларов за второй квартал 2020 года. Это число на 11% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

При этом чистая прибыль компании составила 16,3 млрд долларов, а прибыль на одну акцию – 2,58 доллара.

По словам генерального директора Apple Тима Кука, успехи компании связаны с ее стремительным развитием в сферах продуктов и услуг в каждом географическом сегменте. Так, объем международных продаж составили 60% от квартального дохода предприятия.

По состоянию на четверг, 20 августа, рыночная капитализация Apple снизилась до 1,98 триллиона долларов. Одна акция предприятия стоит 462,83 доллара.

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О сплите акций

Напомним, что Apple сообщила о сплите, или разделении, своих акций по принципу четыре к одному. Это означает, что ценные бумаги техгиганта станут более доступными для инвесторов.

Так, каждый из зарегистрированных акционеров Apple во время закрытия реестра 24 августа получит еще три дополнительных акции на каждую бумагу, которым он владеет по состоянию на отчетную дату. Касательно общей стоимости пакета ценных бумаг Apple, то она будет сохраняться.

Торги с учетом сплита начнутся уже скоро – 31 августа. С момента объявления о разделении акций активы компании выросли в цене на 21%.