Oracle сотрудничает с американскими компаниями венчурного капитала для приобретения операций TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Oracle, корпоративный программный гигант, ведет переговоры о приобретении активов китайской социальной сети TikTok, сообщает CNBC, ссылаясь на собственные источники.

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Что известно о переговорах

Oracle работает с группой американских фирм венчурного капитала, которые уже имеют долю в TikTok. Ранее Financial Times сообщало о переговорах и назвало General Atlantic и Sequoia Capital двумя инвесторами, которые работают с Oracle.

Представители TikTok и Oracle от комментариев отказались.

Переговоры Oracle по приобретению операций TikTok в четырех странах продолжаются и ускорились в последние дни, сообщают источники. И Oracle, и Microsoft, значительно опережают другие компании, которые проявили заинтересованность.

Пока Microsoft уже больше месяца работает с правительством США для приобретении активов TikTok, соучредитель и исполнительный председатель Oracle Ларри Эллисон выразил поддержку президенту Дональду Трампу, администрация которого пообещала запретить TikTok в США, если китайский владелец ByteDance не продаст свои операции в США до ноября.

Есть достоверные доказательства, которые заставляют меня считать, что ByteDance может принять меры, которые угрожают ухудшения национальной безопасности Соединенных Штатов,

– сказал Трамп в исполнительном распоряжении прошлой неделе.

Для чего TikTok компании Oracle

Oracle не имеет социальных медиа или видеобизнеса, ориентированных на потребителей. Теоретически Oracle мог бы использовать данные клиентов, собранные TikTok, для совершенствования своих маркетинговых продуктов, однако потратить десятки миллиардов с этой целью было бы нелогичным шагом.

Oracle пытается найти новые пути роста, поскольку веб-сервисы Amazon доминируют в облачных вычислениях, за ними следуют Microsoft Azure и Google Cloud. В четвертом фискальном квартале Oracle доход снизился на 6% до 10,4 миллиарда долларов. в последние годы развитие Oracle замедлился. Поэтому приобретение TikTok может дать новый толчок компании для развития.