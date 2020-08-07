Instagram вводит функции TikTok: акции Facebook выросли на 6%
Facebook начал конкурировать с китайским TikTok в США и других странах. Почему акции компании стремительно выросли, читайте на Инвестиции 24.
Почему акции Facebook растут
Акции Facebook в четверг выросли на 6% после того, как компания запустила Reels, новую функцию Instagram, разработанную для того, чтобы конкурировать с китайским TikTok, пишет CNBC.
Что такое ReelsЭто функция видео в краткой форме, которая позволяет пользователям Instagram создавать контент с наложенными звуковыми эффектами и эффектами расширенной реальности, так, как это уже возможно на TikTok.
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Впервые Rees запустили в Бразилии в ноябре 2019 года, но в среду Instagram запустил эту функцию в США и других рынках как часть своего приложения Instagram.
Для Facebook, TikTok все больше растет как угроза из-за его большой популярности среди американских подростков и молодежи. TikTok претендует на более 100 миллионов активных пользователей ежемесячно в США, заявила пресс-секретарь CNBC.
TikTok могут запретить в США
Президент Трамп хочет запретить китайский приложение в США из-за угрозы наиональний безопасности. О намерении купить американскую долю компании уже заявила компания Microsoft.
Правда, на этой неделе Трамп подписал указ о запрете совершения любых сделок с владельцем приложения TikTok – компанией ByteDance – или ее дочерними предприятиями. Поэтому в Microsoft или других желающих есть еще 45 дней, чтобы договориться о покупке.