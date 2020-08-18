Oracle співпрацює з американськими компаніями венчурного капіталу для придбання операцій TikTok в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Oracle, корпоративний програмний гігант, веде переговори про придбання активів китайської соціальної мережі TikTok, повідомляє CNBC, посилаючись на власні джерела.

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Що відомо про переговори

Oracle працює з групою американських фірм венчурного капіталу, які вже мають частку в TikTok. Раніше Financial Times повідомляло про переговори і назвало General Atlantic та Sequoia Capital двома інвесторами, які працюють з Oracle.

Речники TikTok та Oracle від коментарів відмовилися.

Переговори Oracle щодо придбання операцій TikTok у чотирьох країнах тривають і прискорилися в останні дні, повідомляють джерела. І Oracle, і Microsoft, значно випереджають інші компанії, які виявили зацікавленість.

Поки Microsoft вже більше місяця працює з урядом США щодо придбання активів TikTok, співзасновник та виконавчий голова Oracle Ларрі Еллісон висловив підтримку президенту Дональду Трампу, адміністрація якого пообіцяла заборонити TikTok у США, якщо китайський власник ByteDance не продасть свої операції в США до листопада.

Є достовірні докази, які змушують мене вважати, що ByteDance може вжити заходів, які загрожують погіршити національну безпеку Сполучених Штатів,

– сказав Трамп у виконавчому розпорядженні минулого тижня.

Для чого TikTok компанії Oracle

Oracle не має соціальних медіа чи відеобізнесу, орієнтованих на споживачів. Теоретично Oracle міг би використовувати дані клієнтів, зібрані TikTok, для вдосконалення своїх маркетингових продуктів, однак витратити десятки мільярдів з цією метою було б нелогічним кроком.

Oracle намагається знайти нові шляхи зростання, оскільки веб-сервіси Amazon домінують у хмарних обчисленнях, за ними йдуть Microsoft Azure та Google Cloud. У четвертому фіскальному кварталі Oracle дохід знизився на 6% до 10,4 мільярда доларів. останніми роками розвиток Oracle сповільнився. Тож придбання TikTok може дати новий поштовх компанії для розвитку.