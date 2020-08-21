Пользователь Reddit получил в наследство 7000 акций Apple: что посоветовали ему члены сообщества
Пользователь социальной платформы Reddit под псевдонимом Big-Weed разместил в разделе об инвестициях сообщение, в котором спрашивал сообщество, оставлять или продавать ему 7000 акций Apple, которые он получил в наследство от своего умершего 89-летнего дедушки.
Другие пользователи платформы посоветовали владельцу такого большого количества ценных бумаг техгиганта "делать, как Баффет" – диверсифицировать активы и не обращаться к посетителям непонятных онлайн-форумов. Об этом сообщает РБК.
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Предыстория
В своем сообщении на Reddit Big-Weed написал, что его покойный дедушка был аутистом, и в 2003 году все свои деньги вложил в акции Apple. Перед тем деньги предназначались для обучения парня в колледже. Однако он выбрал службу в армии. Теперь Big-Weed хочет узнать, что ему делать с акциями Apple: стоит ли их и дальше хранить, или лучше продать.
Сообщение с описанием ситуации пользователь Reddit написал еще 19 августа – за сутки до того, как рыночная капитализация производителя iPhone превысила отметку в 2 триллиона долларов. К моменту закрытия сессии торгов произошла корректировка котировок до 462,83 доллара за акцию.
Что посоветовали владельцу акций Apple пользователи Reddit
Публикация Big-Weed собрала более 500 комментариев. Подавляющее большинство советов пользователей Reddit сводилась к трем основным:
- Далее хранить акции Apple.
- Диверсифицировать вложения и не спрашивать советов у участников онлайн-форумов.
- Обратиться к профессионалам.
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Что советуют профессионалы
Издание Marketwatch попросило прокомментировать публикацию Big-Weed профессионала - президента финансовой консалтинговой фирмы American Private Wealth Кашифа Ахмеда. Он заявил, что мужчина уже совершил ошибку, поскольку рассказал большому сообществу о наследстве:
Если вы вдруг разбогатеете, то обнаружите, что у вас вдруг нашлось 48 двоюродных братьев и сестер,
– отметил Ахмед.
Также Ахмед добавил, что мужчине следует учитывать некоторые налоговые нюансы при получении наследства: в США налог взимается со стоимости актива в момент подражания, а не из стоимости в момент его реализации. Эксперт сделал вывод, что если Big-Weed собрался избавиться от акций и диверсифицировать портфель, то с учетом быстро растущих котировок Apple ему нужно действовать быстро.
Если бы я был на его месте, то продал бы все акции и немедленно купил ETF, ориентированные на широкий рынок или технологический сектор,
– заявил Ахмед.