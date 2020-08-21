Пользователь социальной платформы Reddit под псевдонимом Big-Weed разместил в разделе об инвестициях сообщение, в котором спрашивал сообщество, оставлять или продавать ему 7000 акций Apple, которые он получил в наследство от своего умершего 89-летнего дедушки.

Другие пользователи платформы посоветовали владельцу такого большого количества ценных бумаг техгиганта "делать, как Баффет" – диверсифицировать активы и не обращаться к посетителям непонятных онлайн-форумов. Об этом сообщает РБК.

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Предыстория

В своем сообщении на Reddit Big-Weed написал, что его покойный дедушка был аутистом, и в 2003 году все свои деньги вложил в акции Apple. Перед тем деньги предназначались для обучения парня в колледже. Однако он выбрал службу в армии. Теперь Big-Weed хочет узнать, что ему делать с акциями Apple: стоит ли их и дальше хранить, или лучше продать.

Сообщение с описанием ситуации пользователь Reddit написал еще 19 августа – за сутки до того, как рыночная капитализация производителя iPhone превысила отметку в 2 триллиона долларов. К моменту закрытия сессии торгов произошла корректировка котировок до 462,83 доллара за акцию.

В результате стоимость пакета акций Apple, которыми располагает Big-Weed выросла до 3,24 миллиона долларов.

Что посоветовали владельцу акций Apple пользователи Reddit

Публикация Big-Weed собрала более 500 комментариев. Подавляющее большинство советов пользователей Reddit сводилась к трем основным:

Далее хранить акции Apple. Диверсифицировать вложения и не спрашивать советов у участников онлайн-форумов. Обратиться к профессионалам.

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Что советуют профессионалы

Издание Marketwatch попросило прокомментировать публикацию Big-Weed профессионала - президента финансовой консалтинговой фирмы American Private Wealth Кашифа Ахмеда. Он заявил, что мужчина уже совершил ошибку, поскольку рассказал большому сообществу о наследстве:

Если вы вдруг разбогатеете, то обнаружите, что у вас вдруг нашлось 48 двоюродных братьев и сестер,

– отметил Ахмед.

Также Ахмед добавил, что мужчине следует учитывать некоторые налоговые нюансы при получении наследства: в США налог взимается со стоимости актива в момент подражания, а не из стоимости в момент его реализации. Эксперт сделал вывод, что если Big-Weed собрался избавиться от акций и диверсифицировать портфель, то с учетом быстро растущих котировок Apple ему нужно действовать быстро.

Если бы я был на его месте, то продал бы все акции и немедленно купил ETF, ориентированные на широкий рынок или технологический сектор,

– заявил Ахмед.