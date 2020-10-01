У середу, 30 вересня, на Нью-Йоркську фондову біржу вийшла компанія Palantir Technologies. Розробник програмного забезпечення, яким користуються спецслужби США, обрав прямий лістинг, а не традиційне IPO для того, щоб почати торгувати своїми акціями.

Початкова вартість цінних паперів Palantir становила 7,5 долара за одну штуку. Однак відразу в перші хвилини активи компанії підскочили в ціні. А впродовж дня вони подорожчали на 51,66%, досягнувши 10,99 долара. Інвестиції24 зібрали всі деталі виходу Palantir на фондовий ринок.

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Як Palantir торгує акціями в рамках прямого лістингу

Оскільки підприємство не використовувало процедуру IPO для розміщення своїх активів на біржі, то нові цінні папери вона не випускала. Зокрема, 257 мільйонів акцій продаватимуть на фондовому майданчику нинішні акціонери технофірми. У результаті Palantir може залучити понад 1,9 мільярда доларів.

За словами інвестиційного аналітика "Фрідом Фінанс Україна" Степана Джуса, таргет ціни акцій Palantir – від 30 доларів, а нижня межа – 5-7 доларів за акцію.

Торги будуть цікавими, і в залежності від настроїв, кон’юнктури та відсутності форс-мажорних ситуацій акція може дати достатньо велику дохідність інвесторам та максимальні прибутки венчурним інвесторам та головним акціонерам,

– додав експерт.

Що відомо про діяльність Palantir

Компанія Palantir Technologies створює програмне забезпечення, яке аналізує й захищає інформацію. Розробки підприємства допомагають запобігти шахрайству й навіть тероризму. Є інформація, що софт Palantir знешкодив Осама бен Ладена.

Компанія створена ще в 2003 році так званою "мафією PayPal" – засновник системи електронних платежів PayPal Пітер Тіль і його колишні колеги Алекс Карп, Стівен Коен, Джо Лонсдейл і Натан Геттінгс.



Пітер Тіль, один із засновників Palantir / Фото Flickr

Заснування Palantir збігається з часом, коли Вашингтон оголосив війну з тероризмом. Тому компанія стала головним постачальником IT-послуг для військових, спецслужб, розвідки. Вони, своєю чергою, використовують ПЗ Palantir для фільтрування телефонних записів, фото, інформації про автомобілі й фінансові трансакції.

Вважається, що саме софт підприємства допоміг знайти й знешкодити одного із найвідоміших терористів світу – Осама Бен Ладена. ПЗ компанії здатне аналізувати переміщення злочинців, а також може визначити час і місце потенційних злочинів.

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Фінансові показники Palantir