Инвесторы поверили в бизнес Питера Тиля: акции Palantir взлетели на 50% в первый день торгов
В среду, 30 сентября, на Нью-Йоркскую фондовую биржу вышла компания Palantir Technologies. Разработчик программного обеспечения, которым пользуются спецслужбы США, использовал прямой листинг, а не традиционное IPO для того, чтобы начать торговать своими акциями.
Начальная стоимость ценных бумаг Palantir составляла 7,5 доллара за одну штуку. Однако сразу в первые минуты активы компании подскочили в цене. А в течение дня они подорожали на 51,66%, достигнув 10,99 доллара. Инвестиции24 собрали все детали выход Palantir на фондовый рынок.
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Как Palantir торгует акциями в рамках прямого листинга
Поскольку предприятие не использовало процедуру IPO для размещения своих актов на бирже, то новые ценные бумаги оно не выпускает. В частности, 257 миллионов акций будут продавать на фондовой площадке нынешние акционеры техфирмы. В результате Palantir может привлечь более 1,9 миллиарда долларов.
По словам инвестиционного аналитика "Фридом Финанс Украина" Степана Джуса, таргет цены акций Palantir – от 30 долларов, а нижняя граница – 5-7 долларов за акцию.
Торги будут интересными, и в зависимости от настроений, конъюнктуры и отсутствии форс-мажорных ситуаций акция может дать достаточно большую доходность инвесторам и максимальные прибыли венчурным инвесторам и главным акционерам,
– добавил эксперт.
Что известно о деятельности Palantir
Компания Palantir Technologies создает программное обеспечение, что помогает анализировать и защищать информацию. Разработки предприятия помогают предотвратить мошенничество и даже терроризм. Есть информация, что софт Palantir обезвредит Усама бен Ладена.
Компания созданная еще в 2003 году так называемой "мафией PayPal" – основатель системы электронных платежей PayPal Питер Тиль и его экс-коллеги Алекс Карп, Стивен Коэн, Джо Лонсдейл и Натан Геттингс.
Питер Тиль, один из основателей Palantir / Фото Flickr
Основание Palantir совпадает со временем, когда Вашингтон объявил войну с терроризмом. Поэтому компания стала главным поставщиком IT-услуг для военных, спецслужб, разведки. Они, в свою очередь, используют ПО Palantir для фильрации телефонных записей, фото, информации об автомобилях и финансовых транзакциях.
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Финансовые показатели Palantir
- Самое интересное здесь, что компания никогда не получалась прибыль. В 2019 году сумма ее чистого ущерба составила 579,6 миллиона долларов.
- Во время пандемии коронавируса Palantir удалось улучшить собственные финансовые показатели. В частности, компания увеличила объем продаж своих услуг Министерству охраны здоровья и американская социальным службам. В результате, по итогам шести месяцев 2020 года, выручка техпредприятия составила 481,2 миллиона долларов, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом сумма убытков – 164,7 миллиона долларов.
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