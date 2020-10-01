В среду, 30 сентября, на Нью-Йоркскую фондовую биржу вышла компания Palantir Technologies. Разработчик программного обеспечения, которым пользуются спецслужбы США, использовал прямой листинг, а не традиционное IPO для того, чтобы начать торговать своими акциями.

Начальная стоимость ценных бумаг Palantir составляла 7,5 доллара за одну штуку. Однако сразу в первые минуты активы компании подскочили в цене. А в течение дня они подорожали на 51,66%, достигнув 10,99 доллара. Инвестиции24 собрали все детали выход Palantir на фондовый рынок.

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Как Palantir торгует акциями в рамках прямого листинга

Поскольку предприятие не использовало процедуру IPO для размещения своих актов на бирже, то новые ценные бумаги оно не выпускает. В частности, 257 миллионов акций будут продавать на фондовой площадке нынешние акционеры техфирмы. В результате Palantir может привлечь более 1,9 миллиарда долларов.

По словам инвестиционного аналитика "Фридом Финанс Украина" Степана Джуса, таргет цены акций Palantir – от 30 долларов, а нижняя граница – 5-7 долларов за акцию.

Торги будут интересными, и в зависимости от настроений, конъюнктуры и отсутствии форс-мажорных ситуаций акция может дать достаточно большую доходность инвесторам и максимальные прибыли венчурным инвесторам и главным акционерам,

– добавил эксперт.

Что известно о деятельности Palantir

Компания Palantir Technologies создает программное обеспечение, что помогает анализировать и защищать информацию. Разработки предприятия помогают предотвратить мошенничество и даже терроризм. Есть информация, что софт Palantir обезвредит Усама бен Ладена.

Компания созданная еще в 2003 году так называемой "мафией PayPal" – основатель системы электронных платежей PayPal Питер Тиль и его экс-коллеги Алекс Карп, Стивен Коэн, Джо Лонсдейл и Натан Геттингс.



Питер Тиль, один из основателей Palantir / Фото Flickr

Основание Palantir совпадает со временем, когда Вашингтон объявил войну с терроризмом. Поэтому компания стала главным поставщиком IT-услуг для военных, спецслужб, разведки. Они, в свою очередь, используют ПО Palantir для фильрации телефонных записей, фото, информации об автомобилях и финансовых транзакциях.

Считается, что именно софт предприятия помог найти и обезвредить одного из самых известных террористов мира – Усама Бен Ладена. ПО компании способно анализировать перемещение преступников, а также может определить час и место потенциальных преступление.

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Финансовые показатели Palantir