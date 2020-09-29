Розробник програмного забезпечення Palantir, яким користуються силовики та американські спецслужби розмістить акції на біржі 30 вересня 2020 року. Компанія уникає традиційного IPO та виходить на фондовий ринок шляхом прямого лістингу. Тобто акції розміщуються на публічній біржі, а ринок визначає їхню ціну.

Palantir Technologies Inc. (тікер PLTR) може отримати високу оцінку під час свого переходу до статусу публічної компанії, попри незвично агресивну структуру управління. Чому капіталізація компанії зростає та як засновники Palantir втримують владу над компанією – розповів аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" Степан Джус. Усі деталі виходу Palantir на біржу читайте на Інвестиції24.

Компанія Palantir – що відомо про її діяльність? Palantir – приватна американська компанія, яка займається розробкою програмного забезпечення аналізу даних для організацій. Її заснувала група інвесторів, вихідців з PayPal на чолі з Пітером Тилем у 2003 році.



Компанія Palantir співпрацює з американськими силовиками та спецслужбами: ЦРУ, ФБР, Міністерством оборони США, військово-повітряними силами США, Корпусом морської піхоти США, командуванням спеціальних операцій США, Військовою академією США, міськими поліцейськими департаментами Нью-Йорка і Лос-Анджелеса. Окрім того, програмним забезпеченням Palantir користуються інвестиційні банки та хедж-фонд.

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Ринкова капіталізація Palantir

Напередодні дебюту, запланованого на 30 вересня, банкіри Palantir заявили інвесторам, що ціна акцій коливатиметься близько 10 доларів за штуку. Це дорівнює ринковій оцінці майже у 22 мільярди доларів.

На приватних ринках за останній рік акції Palantir значно зросли. Середньозважена ціна в серпні становила 7,31 долара, а у вересні – 9,17 долара за одну акцію.

Ці середні ціни, ймовірно, допоможуть визначити референтну (індикативну) ціну Palantir. Як відомо, фондова біржа публікує вартість після огляду останніх трансакцій на приватному ринку та консультацій із фінансовими радниками компанії.

Немає жодної гарантії, що акції Palantir почнуть купляти на очікуваному рівні. Однак навіть якщо це станеться, вони довго залишатимуться такими високими.

Очікування підвищеної ринкової капіталізації для Palantir – це ознака малоймовірного сплеску на ринку IPO, оскільки компанії намагаються випустити свої акції, а інвестори поглинають їх на тлі економіки, що бореться з кризою. Ринок IPO продовжує працювати рекордними темпами, частково завдяки зростанню цін на акції, особливо, технологічних компаній.

Збитки, які не перекреслюють успіх

Як і багато інших високо оцінених технологічних компаній, перш ніж вийти на біржу, Palantir ніколи не отримував прибутків.

За 2019 рік підприємство повідомило про чистий збиток у розмірі 579,6 мільйона доларів , приблизно такий самий, як і у 2018 році.

, приблизно такий самий, як і у 2018 році. Перша половина 2020 року продемонструвала покращення: збитки склали 164 мільйонів доларів порівняно з дефіцитом 274 мільйони доларів за аналогічний період 2019 року.

Деякі потенційні інвестори кажуть, що навіть якщо вони вважають структуру голосування компанії не найкращою, Palantir буде продовжувати рости, а акції збільшуватимуться в ціні.

Структура прямого лістингу, як правило, дає змогу існуючим акціонерам та працівникам продати більшість або всі свої акції негайно, а не чекати встановленого блокування 180 днів, як у більшості традиційних IPO.

Palantir вживає заходів для обмеження пропозиції акцій на ринку, дозволяючи лише існуючим власникам продати 20% своїх акцій до початку наступного року. Ця нестача може сприяти зміцненню вартості цінних паперів.

Навіть після запуску акції Palantir (PLTR) можуть почати торгуватися навколо того місця, де вони залучили фінансування п’ять років тому. З моменту свого заснування в 2003 році Palantir зібрав понад 3 мільярди доларів і став одним з найцінніших стартапів, коли в 2015 році раунд фінансування оцінили в 20 мільярдів доларів.

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Сірі схеми в управлінні Palantir

Великий попит на акції компанії, яка втрачає гроші, вражає. Її засновники створили одну з найагресивніших структур управління, яку коли–небудь бачили.



Акції в угодах трьох співзасновників Palantir – інвестора–мільярдера Пітера Тіля, виконавчого директора Алекса Карпа та президента Стівена Коена – структуровані таким чином, щоб вони могли стати більш потужними, коли продають свої пакети цінних паперів.



Алекс Карп, один із засновників Palantir

Наприклад, завдяки унікальній особливості структури голосування, пан Коен все ще може ефективно контролювати компанію, володіючи лише 0,5% акцій.

Palantir також має надзвичайно довгий перелік угод між компанією та її керівниками, які відомі як "операції із пов’язаними сторонами". У 2016 році Palantir позичив 25,9 мільйона доларів пану Коену, який погасив більшу частину боргу в серпні, використавши для цього деякі з його акцій.

Нова традиція, що насторожує інвесторів

Структура голосування Palantir є новим рубижем у намаганнях засновників стартапів зберегти контроль після того, як вони перейходять у державну власність. Така тенденція спостерігається вже кілька років. У багатьох випадках засновники залишають собі можливість скористатися непередбачуваними результатами від продажу більшості власних акцій.

Інвестори з більшою обережністю ставилися до голосуючих структур, які надають засновникам надзвичайний контроль, особливо після гучної невдалої спроби минулорічного ІРО WeWork.



Пропозиція тоді не склалася в основному через значний контроль його співзасновника й тодішнього генерального директора Адама Ноймана, а також сотень мільйонів доларів, які він отримав від продажу своїх акцій та інших операцій з компанією.

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2020 – рік рекордів ІРО

Цей рік виявився одним із найактивніших періодів для проведення IPO, оскільки інвестори прокачують можливості інвестувати у швидкозростаючі технологічні новинки. До кінця вересня емітенти отримали з IPO 95 мільярдів доларів. Такі показники перевершили 84 мільярди доларів, які було зібрано в цей момент у 2000 році (попередньому рекордному році), повідомляє Dealogic.

Часто публічні акції в багатьох компаній стрімко зростають. Ріст у середньому сягає 22% у перший день торгів.

Це найкраща середня ефективність за перший день з часів технологічного буму. В останньому прикладі акції компанії-розробниці сховища даних Snowflake Inc. зросли більш ніж удвічі за перший день торгів, незважаючи на те, що ціни значно перевищують цільовий діапазон.

У 2020 фінансовому році Palantir заявив, що передбачає зростання доходів на 42% – приблизно до 1,1 мільярда доларів.

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