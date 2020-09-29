Разработчик программного обеспечения Palantir, которым пользуются силовики и американские спецслужбы, разместит акции на бирже 30 сентября 2020 года. Компания избегает традиционного IPO и выходит на фондовый рынок путем прямого листинга. То есть акции размещаются на публичной бирже, а рынок определяет их цену.

Palantir Technologies Inc. (тикер PLTR) может получить высокую оценку во время своего перехода в статус публичной компании, несмотря на необычно агрессивную структуру управления. Почему капитализация компании растет и как основатели Palantir удерживают власть над компанией – рассказал аналитик компании "Фридом Финанс Украина" Степан Джус. Все детали выхода Palantir на биржу читайте на Инвестиции24.

Компания Palantir – что известно о ее деятельности? Palantir – частная американская компания, которая занимается разработкой программного обеспечения анализа данных для организаций. Ее основала группа инвесторов, выходцев с PayPal во главе с Питером Тилем в 2003 году.



Palantir сотрудничает с американскими силовиками и спецслужбами: ЦРУ, ФБР, Министерством обороны США, военно-воздушными силами США, Корпусом морской пехоты США, командованием специальных операций США, Военной академией США, городскими полицейскими департаментами Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Кроме того, программным обеспечением Palantir пользуются инвестиционные банки и хедж-фонды.

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Рыночная капитализация Palantir

Накануне дебюта, запланированного на 30 сентября, банкиры Palantir заявили инвесторам, что цена акций будет колебаться около 10 долларов за штуку. Это равно рыночной оценке почти в 22 миллиарда долларов.

На частных рынках за последний год акции Palantir значительно возросли. Средневзвешенная цена в августе составила 7,31 доллара, а в сентябре – 9,17 доллара за одну акцию.

Эти средние цены, вероятно, помогут определить референтную (индикативная) цену Palantir. Как известно, фондовая биржа публикует стоимость после осмотра последних сделок на частном рынке и консультаций с финансовыми советниками компании.

Нет никакой гарантии, что акции Palantir начнут покупать на ожидаемом уровне. Однако даже если это произойдет, они долго будут оставаться такими высокими.

Ожидания повышенной рыночной капитализации для Palantir – это признак маловероятного всплеска на рынке IPO, поскольку компании стараются выпустить свои акции, а инвесторы поглощают их на фоне экономики, которая борется с кризисом. Рынок IPO продолжает работать рекордными темпами, частично благодаря росту цен на акции, особенно, технологических компаний.

Убытки, которые не перечеркивают успех

Как и многие другие высоко оцененных технологических компаний, прежде чем выйти на биржу, Palantir никогда не получал доходов.

За 2019 год предприятие сообщило о чистом убытке в размере 579,6 миллиона долларов , примерно таком же, как и в 2018 году.

, примерно таком же, как и в 2018 году. Первая половина 2020 года продемонстрировала улучшение: убытки составили 164 миллионов долларов по сравнению с дефицитом в 274 миллиона долларов за аналогичный период 2019 года.

Некоторые потенциальные инвесторы говорят, что даже если они считают структуру голосования компании не лучшей, Palantir будет продолжать расти, а акции будут увеличиваться в цене.

Структура прямого листинга, как правило, позволяет существующим акционерам и работникам продать большинство или все свои акции немедленно, а не ждать установленной блокировки 180 дней, как в большинстве традиционных IPO.

Palantir принимает меры для ограничения предложения акций на рынке, позволяя только существующим владельцам продать 20% своих акций в начале следующего года. Эта нехватка может способствовать укреплению стоимости ценных бумаг.

Даже после запуска акции Palantir (PLTR) могут начать торговаться вокруг того места, где они привлекли финансирование пять лет назад. С момента своего основания в 2003 году Palantir собрал более 3 миллиардов долларов и стал одним из самых ценных стартапов, когда в 2015 году раунд финансирования оценили в 20 миллиардов долларов.

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Серые схемы в управлении Palantir

Большой спрос на акции компании, которая теряет деньги, впечатляет. Ее основатели создали одну из самых агрессивных структур управления, которую когда-либо видели.

Акции в соглашениях трех соучредителей Palantir – инвестора миллиардера Питера Тиля, исполнительного директора Алекса Карпа и президента Стивена Коэна – структурированные таким образом, чтобы они могли стать более мощными, когда продают свои пакеты ценных бумаг.



Алекс Карп, один из основателей Palantir / Фото Business Insider

Например, благодаря уникальной особенности структуры голосования, господин Коэн все еще может эффективно контролировать компанию, обладая лишь 0,5% акций.

Palantir также имеет чрезвычайно длинный перечень соглашений между компанией и ее руководителями, которые известны как "операции со связанными сторонами". В 2016 году Palantir занял 25,9 миллиона долларов господину Коэну, который погасил большую часть долга в августе, использовав для этого некоторые их его акций.

Новая традиция, которая настораживает инвесторов

Структура голосования Palantir является новым рубежом в попытках основателей стартапов сохранить контроль после того, как они переходят в государственную собственность. Такая тенденция наблюдается уже несколько лет. Во многих случаях основатели оставляют себе возможность воспользоваться непредсказуемыми результатами от продажи большинства своих акций.

Инвесторы с большей осторожностью относились к голосующим структуам, предоставляющих основателям чрезвычайное контроль, особенно после громкого неудачной попытки прошлогоднего IPO WeWork.

Предложение тогда не сложилось в основном из-за значительного контроля его соучредителя и тогдашнего генерального директора Адама Ноймана, а также сотен миллионов долларов, которые он получил от продажи своих акций и других операций с компанией.

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2020 – год рекордов IPO

Этот год оказался одним из самых активных периодов для проведения IPO, поскольку инвесторы прокачивают возможности инвестировать в быстрорастущие технологические новинки. До конца сентября эмитенты получили с IPO 95 миллиардов долларов. Такие показатели превзошли 84 миллиарда долларов, которые были собраны в этот момент в 2000 году (предыдущем рекордном году), сообщает Dealogic.

Часто публичные акции у многих компаний стремительно растут. Рост в среднем достигает 22% в первый день торгов.

Это лучшая средняя эффективность за первый день со времен технологического бума. В последнем примере акции компании-разработчика хранилища данных Snowflake Inc. выросли более чем вдвое за первый день торгов, несмотря на то, что цены значительно превысили целевой диапазон.

В 2020 финансовом году Palantir заявил, что предполагает рост доходов на 42% – примерно до 1,1 миллиарда долларов.

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