Під час Battery Day, що відбулася 22 вересня, генеральний директор Tesla Ілон Маск пообіцяв випустити найдешевший електрокар – ціна транспортного засобу становитиме 25 тисяч доларів. З'явиться таке авто лише через три роки.

Як повідомив Ілон Маск, Tesla планує збільшити ефективність своїх акумуляторів, що дасть змогу дещо знизити ціну на електромобілі. Однак інвесторів не захопив ентузіазм автовиробника, тому акції компанії впали в ціні. Генеральний директор інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" Тімур Турлов прокоментував ситуацію з активами Tesla і дав свій прогноз щодо подальшого розвитку подій. Детальніше про це – на Інвестиції24.

Детальніше про презентацію Battery Day 2020: Підсумки Battery Day: про що розповів Ілон Маск та як змінилася ціна акцій Tesla після заходу

Що сталося з акціями Tesla після презентації

Окрім анонсу про вихід бюджетного електрокара, Ілон Маск заявив, що обсяги постачання транспортних засобів Tesla зростуть на 30%-40% за результатами 2020 року.

Після презентації стратегічних планів і новинок Tesla, її акції знизилися відразу на 5,6% в ході основної сесії торгів. За словами Тімура Турлова, не завжди котирування американського виробника електрокарів стрімко падають через висловлювання Ілона Маска.

Котирування Tesla ростуть і падають не завжди через якісь повідомлення Маска, акції вкрай волатильні, величезна кількість спекулятивно налаштованих інвесторів зараз торгує цими паперами. Такий рух ринку можна пов'язати з якимись новинами або заявами, а можна і не пов'язувати. Вони з однаковою ймовірністю могли відчувати ці коливання без будь-яких повідомлень,

– зазначив гендиректор "Фрідом Фінанс".

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Капіталізація Tesla: від чого вона залежить

Тімур Турлов стверджує, що загалом ринкова капіталізація Tesla побудована на припущенні, що майбутнє автомобільної індустрії саме за компанією Маска, і саме це підприємство трансформує галузь.

Ту роль, яку сьогодні в індустрії відіграють Toyota, General Motors, Ford, її буде грати Tesla через кілька років. На цьому побудована величезна капіталізація. Безумовно, є якраз плани запустити бюджетні електромобілі в більш низьких цінових сегментах. Але це підтвердження execution-стратегії. В цьому немає нічого, що розчаровує, на мій погляд,

– додав Тімур Турлов.

Нагадаємо, на початку липня Tesla стала найдорожчим автовиробником у світі. Компанія Ілона Маска обігнала Toyota за ринковою капіталізацією. Упродовж десяти років на біржі акції Tesla подорожчали майже в 67 разів.