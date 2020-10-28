У четвер, 29 жовтня, свої акції розмістить на фондовій біржі NASDAQ компанія Atea Pharmaceuticals, що спеціалізується на створення противірусних препаратів. Андеррайтерами розміщення стануть провідні американські банки та фінустанови – J.P. Morgan, Morgan Stanley, Evercore ISI і William Blair.

Про перспективи компанії на ринку біотехнологій, її основні фінансові показники – читайте експертну оцінку спеціалістів "Фрідом Фінанс" на Інвестиції24.

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Огляд діяльності Atea Pharmaceuticals

Якщо говорити науковою мовою, то компанія створила й запатентувала власну платформу розробки з використанням пуринових нуклеотидів (найважливіші універсальні з'єднання всіх об'єктів – від вірусів до людини) для боротьби з вірусами.

Компанія була заснована у 2012 році. Станом на 30 червня 2020 року загальний розмір капіталу на балансі Atea становить 115,792 мільйона доларів. За даними crunchbase, упродовж усієї своєї історії підприємство залучило 283,4 мільйона доларів.

Найбільші акціонери компанії до старту IPO – Morningside Investments Limited (9,5%), Cormorant Private Healthcare Fund (9,4%), JPM Partners (8,68%), Bain Capital Life Sciences Investors (7,86%) і ABG-ATEAB LIMITED (5,63%).

Основні розробки компанії

Нині Atea зосереджена на розробці препарату AT-527, який призначений для лікування коронавірусу. Станом на сьогодні цей продукт проходить другу фазу клінічних випробувань. Керівництво планує представити звіт з безпеки 2-ї фази до кінця 2020 року, а також приступити до амбулаторного дослідження фази 3 в першій половині 2021 року.

Компанія також працює над препаратом AT-572, який під час двох клінічних випробувань позитивно переносився людьми з гепатитом С. До напряму лікування гепатиту С належить і розробка AT-787, отримана шляхом комбінування препаратів AT-527 з AT-777.

Atea зіткнулася з проблемами, пов'язаними з дослідженням власних препаратів для лікування гепатиту С, тому почала приділяти більше уваги створенню ефективної вакцини від коронавірусу.



Таблиця "Фрідом Фінанс" на основі даних компанії Atea

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Співпраця з іншими компаніями

У жовтні 2020 року Atea уклала угоду про співпрацю з Roche щодо продукту AT-527. У межах партнерства Roche отримала всесвітню ліцензію (за винятком США) від Atea на виробництво, продаж, експорт вищеназваного препарату.

Передбачається, що в листопаді 2020 року Roche має виплатити Atea авансовий платіж розміром у 350 мільйонів доларів.

Ринок біотехнологій: перспективи й прогнози

Аналітики "Фрідом Фінанс" оцінюють потенційний адресний ринок Atea у 86,4 мільярда доларів.

Так, згідно з даними Fior Markets, світовий ринок вакцин ще до моменту поширення коронавірусу оцінюювався в 47 мільярдів доларів (інформація за 2019 рік).

Експерти прогнозують, що до 2027 року ринок зросте до 86,4 мільярда доларів із середньорічними темпами росту в 7%. Очікується, що Північна Америка буде домінувати на ринку через присутність великих гравців і високих розмірів інвестицій компаній, уряду і різних установ в дослідження і розробки для якнайшвидшого створення вакцини від COVID-19.

Провідні підприємства-представники ринку – Johnson & Johnson Services, Pfizer, GlaxoSmithKline plc, Serum Institute of India, Merck, Sanofi, Moderna, Inovio Pharmaceuticals і BioNTech SE.

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Фінансові показники Atea: прогнози

Виручка

За припущеннями аналітиків "Фрідом Фінанс", компанія може почати продажі свого продукту до 2022 року з урахуванням можливого переходу на 3-ю стадію клінічних випробувань у першому півріччі 2021 року.

Для прогнозу на 10 років спеціалісти інвестиційного підприємства використовували дані потенційного ринку для основного продукту компанії, який до 2027 року може досягти 86,4 мільярдів доларів.

Ми припускаємо, що частка ринку компанії може скласти до 0,08% в перший рік комерціалізації продукту. Співпраця з Roche може сприяти збільшенню продажів,

– зазначили у "Фрідом Фінанс".

За прогнозами аналітиків, Atea почне отримувати доходи від продажу власних препаратів у 2022 році з 49 мільйонів доларів до 1,827 мільярда доларів до 2029 року.

Маржа

У "Фрідом Фінанс" заклали маржу в 15%. На думку аналітиків, це цілком реальний результат для Atea.

Загальний прогноз від "Фрідом Фінанс"

Оскільки Atea знаходиться на перехідному етапі до 3-ї стадії клінічних розробок й існує ймовірність несхвалення препаратів. Тому у своїх прогнозах експерти використовують так званий фактор "Ймовірності виживання".

Оскільки компанія знаходиться на перехідній стадії, ризик невдачі становить 50%. Відповідно, з кожною подальшої фазою ризик невдачі зменшуватиметься, а вартість компанії – збільшуватиметься.

Отож, з урахуванням всіх ризиків у "Фрідом Фінанс" оцінюють вартість Atea у 822 мільйонів доларів, що на 36% вище верхньої оцінки капіталізації на IPO в 1,902 мільярда доларів. Експерти інвестиційної компанії встановили цільову ціну акцій на рівні 32,7 доларів за одну штуку.