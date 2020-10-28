В четверг, 29 октября, свои акции разместит на фондовой бирже NASDAQ компания Atea Pharmaceuticals, специализирующаяся на создание противовирусных препаратов. Андеррайтерами размещения станут ведущие банки и финучреждения – J.P. Morgan, Morgan Stanley, Evercore ISI и William Blair.

О перспективах компании на рынке биотехнологий, ее основных финансовых показателях – читайте экспертную оценку специалистов "Фридом Финанс" на Инвестиции24.

По теме: Страховщик нового поколения и разработчик ПО для операторов связи: чем удивит рынок IPO

Обзор деятельности Atea Pharmaceuticals

Если говорить научным языком, то компания создала и запатентовала собственную платформу разработки с использованием пуриновых нуклеотидов (важнейшие универсальные соединения всех объектов – от вирусов до человека) для борьбы с вирусами.

Компания была основана в 2012 году. По состоянию на 30 июня 2020 года общий размер капитала на балансе Atea составляет 115,792 миллиона долларов. По данным crunchbase, на протяжении всей своей истории предприятие привлекло 283,4 миллиона долларов.

Крупнейшие акционеры компании до старта IPO – Morningside Investments Limited (9,5%), Cormorant Private Healthcare Fund (9,4%), JPM Partners (8,68%), Bain Capital Life Sciences Investors (7,86%) и ABG – ATEAB LIMITED (5,63%).

Основные разработки компании

Сейчас Atea сосредоточена на разработке препарата AT-527, который предназначен для лечения коронавируса. На сегодня этот продукт проходит вторую фазу клинических испытаний. Руководство планирует представить отчет по безопасности 2-й фазы до конца 2020 года, а также приступить к амбулаторному исследованию фазы 3 в первой половине 2021 года.

Компания также работает над препаратом AT-572, который во время двух клинических испытаний положительно переносился людьми с гепатитом С. К направлению лечения гепатита С относится и разработка AT-787, полученная путем комбинирования препаратов AT-527 с AT-777.

Atea столкнулась с проблемами, связанными с исследованием собственных препаратов для лечения гепатита С, поэтому начала уделять больше внимания созданию эффективной вакцины от коронавируса.



Таблица "Фридом Финанс" на основе данных компании Atea

Тоже интересно: Китай может установить еще один рекорд благодаря IPO "дочки" Alibaba: о чем речь

Сотрудничество с другими компаниями

В октябре 2020 Atea заключила соглашение о сотрудничестве с Roche в отношении продукции AT-527. В рамках партнерства Roche получила всемирную лицензию (за исключением США) от Atea на производство, продажу, экспорт вышеназванного препарата.

Предполагается, что в ноябре 2020 года Roche должен выплатить Atea авансовый платеж в размере 350 миллионов долларов.

Рынок биотехнологий: перспективы и прогнозы

Аналитики "Фридом Финанс" оценивают потенциальный адресной рынок Atea в 86,4 миллиарда долларов.

Так, согласно данным Fior Markets, мировой рынок вакцин еще до момента распространения коронавируса оценивался в 47 миллиардов долларов (информация за 2019 год).

Эксперты прогнозируют, что к 2027 году рынок вырастет до 86,4 миллиарда долларов со среднегодовыми темпами роста в 7%. Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке из-за присутствия крупных игроков и высоких размеров инвестиций компаний, правительства и различных учреждений в исследования и разработки для скорейшего создания вакцины от COVID-19.

Ведущие предприятия-представители рынка – Johnson & Johnson Services, Pfizer, GlaxoSmithKline plc, Serum Institute of India, Merck, Sanofi, Moderna, Inovio Pharmaceuticals и BioNTech SE.

Актуально: Moderna готова к финальной фазе испытаний вакцины против COVID-19: ее акции резко выросли в цене

Финансовые показатели Atea: прогнозы

Выручка

По предположениям аналитиков "Фридом Финанс", компания может начать продажи своего продукта к 2022 году с учетом возможного перехода на третий стадию клинических испытаний в первом полугодии 2021 года.

Для прогноза на 10 лет специалисты инвестиционного предприятия использовали данные потенциального рынка для основного продукта компании, который к 2027 году может достичь 86,4 миллиарда долларов.

Мы предполагаем, что доля рынка компании может составить до 0,08% в первый год коммерциализации продукта. Сотрудничество с Roche может способствовать увеличению продаж,

– отметили во "Фридом Финанс".

По прогнозам аналитиков, Atea начнет получать доходы от продажи собственных препаратов в 2022 году с 49 миллионов долларов до 1,827 миллиарда долларов до 2029 года.

Маржа

В "Фридом Финанс" заложили маржу в 15%. По мнению аналитиков, это вполне реальный результат для Atea.

Общий прогноз от "Фридом Финанс"

Поскольку Atea находится на переходном этапе к 3-й стадии клинических разработок, существует вероятность неодобрения препаратов. Поэтому в своих прогнозах эксперты используют так называемый фактор "Вероятности выживания".

Поскольку компания находится на переходной стадии, риск неудачи составляет 50%. Соответственно, с каждой дальнейшей фазой риск неудачи будет уменьшаться, а стоимость компании - увеличиваться.

Поэтому, с учетом всех рисков в "Фридом Финанс" оценивают стоимость Atea в 822 миллионов долларов, что на 36% выше верхней оценки капитализации на IPO в 1,902 миллиарда долларов. Эксперты инвестиционной компании установили целевую цену акций на уровне 32,7 долларов за одну штуку.