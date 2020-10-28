На биржу выходит разработчик препарата для лечения COVID-19: все об IPO Atea Pharmaceuticals
В четверг, 29 октября, свои акции разместит на фондовой бирже NASDAQ компания Atea Pharmaceuticals, специализирующаяся на создание противовирусных препаратов. Андеррайтерами размещения станут ведущие банки и финучреждения – J.P. Morgan, Morgan Stanley, Evercore ISI и William Blair.
О перспективах компании на рынке биотехнологий, ее основных финансовых показателях – читайте экспертную оценку специалистов "Фридом Финанс" на Инвестиции24.
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Обзор деятельности Atea Pharmaceuticals
Если говорить научным языком, то компания создала и запатентовала собственную платформу разработки с использованием пуриновых нуклеотидов (важнейшие универсальные соединения всех объектов – от вирусов до человека) для борьбы с вирусами.
Крупнейшие акционеры компании до старта IPO – Morningside Investments Limited (9,5%), Cormorant Private Healthcare Fund (9,4%), JPM Partners (8,68%), Bain Capital Life Sciences Investors (7,86%) и ABG – ATEAB LIMITED (5,63%).
Основные разработки компании
Сейчас Atea сосредоточена на разработке препарата AT-527, который предназначен для лечения коронавируса. На сегодня этот продукт проходит вторую фазу клинических испытаний. Руководство планирует представить отчет по безопасности 2-й фазы до конца 2020 года, а также приступить к амбулаторному исследованию фазы 3 в первой половине 2021 года.
Компания также работает над препаратом AT-572, который во время двух клинических испытаний положительно переносился людьми с гепатитом С. К направлению лечения гепатита С относится и разработка AT-787, полученная путем комбинирования препаратов AT-527 с AT-777.
Atea столкнулась с проблемами, связанными с исследованием собственных препаратов для лечения гепатита С, поэтому начала уделять больше внимания созданию эффективной вакцины от коронавируса.
Таблица "Фридом Финанс" на основе данных компании Atea
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Сотрудничество с другими компаниями
В октябре 2020 Atea заключила соглашение о сотрудничестве с Roche в отношении продукции AT-527. В рамках партнерства Roche получила всемирную лицензию (за исключением США) от Atea на производство, продажу, экспорт вышеназванного препарата.
Предполагается, что в ноябре 2020 года Roche должен выплатить Atea авансовый платеж в размере 350 миллионов долларов.
Рынок биотехнологий: перспективы и прогнозы
Аналитики "Фридом Финанс" оценивают потенциальный адресной рынок Atea в 86,4 миллиарда долларов.
Так, согласно данным Fior Markets, мировой рынок вакцин еще до момента распространения коронавируса оценивался в 47 миллиардов долларов (информация за 2019 год).
Эксперты прогнозируют, что к 2027 году рынок вырастет до 86,4 миллиарда долларов со среднегодовыми темпами роста в 7%. Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке из-за присутствия крупных игроков и высоких размеров инвестиций компаний, правительства и различных учреждений в исследования и разработки для скорейшего создания вакцины от COVID-19.
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Финансовые показатели Atea: прогнозы
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Выручка
По предположениям аналитиков "Фридом Финанс", компания может начать продажи своего продукта к 2022 году с учетом возможного перехода на третий стадию клинических испытаний в первом полугодии 2021 года.
Для прогноза на 10 лет специалисты инвестиционного предприятия использовали данные потенциального рынка для основного продукта компании, который к 2027 году может достичь 86,4 миллиарда долларов.
Мы предполагаем, что доля рынка компании может составить до 0,08% в первый год коммерциализации продукта. Сотрудничество с Roche может способствовать увеличению продаж,
– отметили во "Фридом Финанс".
По прогнозам аналитиков, Atea начнет получать доходы от продажи собственных препаратов в 2022 году с 49 миллионов долларов до 1,827 миллиарда долларов до 2029 года.
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Маржа
В "Фридом Финанс" заложили маржу в 15%. По мнению аналитиков, это вполне реальный результат для Atea.
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Общий прогноз от "Фридом Финанс"
Поскольку Atea находится на переходном этапе к 3-й стадии клинических разработок, существует вероятность неодобрения препаратов. Поэтому в своих прогнозах эксперты используют так называемый фактор "Вероятности выживания".
Поскольку компания находится на переходной стадии, риск неудачи составляет 50%. Соответственно, с каждой дальнейшей фазой риск неудачи будет уменьшаться, а стоимость компании - увеличиваться.
Поэтому, с учетом всех рисков в "Фридом Финанс" оценивают стоимость Atea в 822 миллионов долларов, что на 36% выше верхней оценки капитализации на IPO в 1,902 миллиарда долларов. Эксперты инвестиционной компании установили целевую цену акций на уровне 32,7 долларов за одну штуку.
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