У 2020 році на фондовий ринок все частіше почали виходити біотехнологічні підприємства. І хоча сьогодні в пріоритеті розроблення вакцини від коронавірусу, це не применшує важливість інших серйозних хвороб. Отож, залучити додаткове фінансування на розвиток власних розробок цього разу планує компанія AlloVir, що спеціалізується на створенні клітинної терапії вірусних захворювань.

У середу, 29 липня 2020 року, підприємство торгуватиме своїми акціями на американській фондовій біржі NASDAQ. Детальніше про діяльність AlloVir та її ключові фінансові показники – в експертному огляді компанії "Фрідом Фінанс" для Інвестицій24.

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Чим займається AlloVir: основні факти про компанію

AlloVir розробила і запатентувала технологію VST, призначену для відновлення імунітету у пацієнтів з дефіцитом Т-клітин. Платформа дає змогу швидко і надійно генерувати препарати для відновлення окремих клітин і знищення вірусів. Станом на сьогодні було проведено успішне тестування цих препаратів за участю понад 275 пацієнтів.

Станом на 31 березня обсяг капіталу на балансі компанії становив 64,380 млн доларів. За час свого існування компанія залучила 159 млн доларів інвестицій. Найбільші акціонери компанії до IPO – ElevateBio LLC (28,91%) і Fidelity (7,1%).

Розробки AlloVir

Компанія має п'ятьма розробками VST для боротьби з 12 різними вірусними інфекціями.

Viralym-M (ALVR105) призначений для лікування п'яти вірусних захворювань BKV, CMV (бетагерпесвірусів), Adv, EBV і HHV-6. За результатами другої фази клінічних випробувань препарат допоміг 93% учасників тестування. Компанія планує почати третій етап клінічних випробувань у 2020-2021 роках.

призначений для лікування п'яти вірусних захворювань BKV, CMV (бетагерпесвірусів), Adv, EBV і HHV-6. За результатами другої фази клінічних випробувань препарат допоміг 93% учасників тестування. Компанія планує почати третій етап клінічних випробувань у 2020-2021 роках. ALVR106 спрямований на лікування захворювань, викликаних вірусом грипу (RSV, PIV, hMPV). Компанія планує зареєструвати новий препарат для початку клінічних випробувань до кінця 2020 року і почати фазу тестування ½.

спрямований на лікування захворювань, викликаних вірусом грипу (RSV, PIV, hMPV). Компанія планує зареєструвати новий препарат для початку клінічних випробувань до кінця 2020 року і почати фазу тестування ½. ALVR109 – це препарат для терапії коронавирусної інфекції, спрямований на виведення SARS-COV-2 з організму. Спільно з Медичним коледжем Бейлора AlloVir подала заявку на реєстрацію препарату в червні 2020 року. У липні FDA відклало її розгляд через проблеми, пов'язані з безпекою. Як би там не було, AlloVir планує почати тестування в другому півріччі 2020-го і отримати його результати в 2021 році.

– це препарат для терапії коронавирусної інфекції, спрямований на виведення SARS-COV-2 з організму. Спільно з Медичним коледжем Бейлора AlloVir подала заявку на реєстрацію препарату в червні 2020 року. У липні FDA відклало її розгляд через проблеми, пов'язані з безпекою. Як би там не було, AlloVir планує почати тестування в другому півріччі 2020-го і отримати його результати в 2021 році. ALVR107 – препарат проти гепатиту В, реєстрацію якого заплановано до кінця 2021 року.

– препарат проти гепатиту В, реєстрацію якого заплановано до кінця 2021 року. ALVR108 – препарат проти герпесвірусу-8, який викликає саркому Капоші й інші захворювання, повинен бути зареєстрований для клінічних випробувань до кінця 2021 року.

Потенційний адресний ринок За даними Fortune Business Insights, світовий ринок противірусних препаратів може досягти до 44,2 млрд доларів до 2026 року. За даними Statista.com, до 2027 року ринок противірусних препаратів може оцінюватися у 75 млрд доларів, оскільки сьогодні цей сегмент знаходиться в центрі уваги через пошук ефективної вакцини проти COVID-19.

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Прогнози аналітиків щодо фінансових показників AlloVir

Виручка

За оцінкою аналітиків "Фрідом Фінанс Україна", компанія може почати продаж свого продукту до 2025 року з урахуванням поточної стадії розробок.

Для прогнозу на 10 років експерти використали дані потенційного ринку для основного продукту компанії, який до 2026 року може становити 44,3 млрд доларів.

Розраховуємо, що в перший рік комерціалізації продукту AlloVir займе 0,5% ринку за рахунок нового підходу до Т-клітинної терапії,

– зазначили у "Фрідом Фінанс".

За прогнозами спеціалістів інвестиційної компанії, виручка AlloVir збільшиться з 215 млн доларів у 2025 році до 1,358 млрд доларів до 2029 року з розширенням частки ринку з 0,5% до 2,8% відповідно.

Операційна маржа

Для прогнозу маржі у "Фрідом Фінанс" брали до уваги досить повільний вихід у прибутковість і потім використовували дані компаній, які мають позитивну маржу.

Ми заклали показник на рівні 14% і вважаємо його досяжним, з урахуванням нового підходи компанії до розробки ліків,

– стверджують аналітики.

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Прогноз щодо ринкової капіталізації AlloVir

Оскільки продукти компанії знаходяться на стадії підготовки до третьої фази клінічних випробувань, є ймовірність їх несхвалення регулятором. У зв'язку з цим аналітики "Фрідом Фінанс" використовують показник "ймовірності виживання".

Сьогодні ризик невдачі становить 55%. Із кожною подальшої фазою цей показник буде зменшуватися, а вартість компанії – збільшуватися.

На нашу думку, з урахуванням всіх ризиків вартість AlloVir становить 1,467 млрд доларів, що на 33% вище верхньої оцінки капіталізації на IPO в 1,101 млрд доларів,

– говорять експерти "Фрідом Фінанс".

Цільова ціна за акції AlloVir – 24 долара за одну штуку, додали інвестиційні аналітики.

Аналіз головних ризиків