В 2020 году на фондовый рынок чаще стали выходить биотехнологические предприятия. И хотя сегодня в приоритете разработки вакцины против коронавируса, это не уменьшает важность других серьезных болезней. Итак, привлечь дополнительное финансирование на развитие собственных разработок на этот раз планирует компания AlloVir, что специализирующаяся на создании клеточной терапии вирусных заболеваний.

В среду, 29 июля 2020, предприятие будет торговать своими акциями на американской фондовой бирже NASDAQ. Подробнее о деятельности AlloVir и ее ключевых финансовых показателях – в экспертном обзоре компании "Фридом Финанс" для Инвестиций24.

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Чем занимается AlloVir: основные факты о компании

AlloVir разработала и запатентовала технологию VST, предназначенную для восстановления иммунитета у пациентов с дефицитом Т-клеток. Платформа позволяет быстро и надежно генерировать препараты для восстановления отдельных клеток и уничтожения вирусов. На сегодня было проведено успешное тестирование этих препаратов с участием более 275 пациентов.

По состоянию на 31 марта объем капитала на балансе компании составил 64,380 млн долларов. За время своего существования компания привлекла 159 млн долларов инвестиций. Крупнейшие акционеры компании к IPO – ElevateBio LLC (28,91%) и Fidelity (7,1%).

Разработки AlloVir

AlloVir располагает пятью разработками VST для борьбы с 12 различными вирусными инфекциями.

Viralym-M (ALVR105) предназначен для лечения пяти вирусных заболеваний BKV, CMV (бетагерпесвирусов), Adv, EBV и HHV-6. По результатам второй фазы клинических испытаний препарат помог 93% участников теста. Компания планирует начать третий этап клинических испытаний в 2020-2021 году.

предназначен для лечения пяти вирусных заболеваний BKV, CMV (бетагерпесвирусов), Adv, EBV и HHV-6. По результатам второй фазы клинических испытаний препарат помог 93% участников теста. Компания планирует начать третий этап клинических испытаний в 2020-2021 году. ALVR106 направлен на лечение заболеваний, вызванных вирусом гриппа (RSV, PIV, hMPV). Компания планирует зарегистрировать новый препарат для начала клинических испытаний до конца 2020 года и начать фазу тестирования ½.

направлен на лечение заболеваний, вызванных вирусом гриппа (RSV, PIV, hMPV). Компания планирует зарегистрировать новый препарат для начала клинических испытаний до конца 2020 года и начать фазу тестирования ½. ALVR109 – это препарат для терапии коронавирусной инфекции, направленный на вывод SARS-COV-2 из организма. Совместно Медицинским колледжем Бейлора AlloVir подала заявку на регистрацию препарата в июне 2020 года. В июле FDA отложило ее рассмотрение из-за проблем безопасности. Как бы то ни было, AlloVir планирует начать тестирование во втором полугодии 2020-го и получить его результаты в 2021 году.

– это препарат для терапии коронавирусной инфекции, направленный на вывод SARS-COV-2 из организма. Совместно Медицинским колледжем Бейлора AlloVir подала заявку на регистрацию препарата в июне 2020 года. В июле FDA отложило ее рассмотрение из-за проблем безопасности. Как бы то ни было, AlloVir планирует начать тестирование во втором полугодии 2020-го и получить его результаты в 2021 году. ALVR107 – препарат против гепатита В, который планируется зарегистрировать до конца 2021 года.

– препарат против гепатита В, который планируется зарегистрировать до конца 2021 года. ALVR108 – препарат против герпесвируса-8, который вызывает саркому Капоши и другие заболевания, должен быть зарегистрирован для клинических испытаний до конца 2021 года.

Потенциальный адресной рынок По данным Fortune Business Insights, мировой рынок противовирусных препаратов может достичь до 44,2 млрд долларов к 2026 году. По данным Statista.com, к 2027 году рынок противовирусных препаратов может оцениваться в 75 млрд долларов, поскольку сегодня этот сегмент находится в центре внимания через поиск эффективной вакцины против COVID-19.

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Прогнозы аналитиков относительно финансовых показателей AlloVir

Выручка

По оценке аналитиков "Фридом Финанс Украина", компания может начать продажу своего продукта до 2025 года с учетом текущей стадии разработок.

Для прогноза на 10 лет эксперты использовали данные потенциального рынка для основного продукта компании, который до 2026 года может составить 44,3 млрд долларов.

Рассчитываем, что в первый год коммерциализации продукта AlloVir займет 0,5% рынка за счет нового подхода к Т-клеточной терапии,

– отметили во "Фридом Финанс".

По прогнозам специалистов инвестиционной компании, выручка AlloVir увеличится с 215 млн долларов в 2025 году до 1,358 млрд долларов к 2029 году с расширением доли рынка с 0,5% до 2,8% соответственно.

Операционная маржа

Для прогноза маржи в "Фридом Финанс" принимали во внимание достаточно медленный выход в прибыльность и затем использовали данные компаний, имеющих положительную маржу.

Мы заложили показатель на уровне 14% и считаем его достигаемым, с учетом нового подхода компании к разработке лекарств,

– утверждают аналитики.

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Прогноз по рыночной капитализации AlloVir

Поскольку продукты компании находятся на стадии подготовки к третьей фазе клинических испытаний, есть вероятность их неодобрение регулятором. В связи с этим аналитики "Фридом Финанс" используют показатель "вероятности выживания".

Сегодня риск неудачи составляет 55%. С каждой последующей фазой этот показатель будет уменьшаться, а стоимость компании – увеличиваться.

По нашему мнению, с учетом всех рисков стоимость AlloVir составляет 1,467 млрд долларов, что на 33% выше верхней оценки капитализации на IPO в 1, 101 млрд долларов,

– говорят эксперты "Фридом Финанс".

Целевая цена по акции AlloVir – 24 доллара за одну штуку, добавили инвестиционные аналитики.

Анализ главных рисков