Клуб інвесторів-пенсіонерок утворився в 1983 році. А вже через десять років вони стали відомі у США. За якими принципами жінки інвестують гроші та як стали зірками – читайте у матеріалі.

У 1983 році в місті Бердстаун в штаті Іллінойс 16 жінок вирішили заснувати клуб інвесторів, повідомляє видання РБК.

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Середній вік учасниць на той час складав 70 років. Серед них були: директорка початкової школи, вчителька, домогосподарка, власниця свиноферми і квіткового магазину, а також банківські службовці.

Спочатку жінки мало розуміли в інвестиціях, але вони хотіли навчитися краще управляти особистими активами. Так, жінки скинулися по 100 доларів і почали разом купувати акції. Згодом кожна з них додавала до загального капіталу по 25 доларів на місяць. Вже за десять років вони стали відомі як "Бердстаунські леді".



Бердстаунські леді / Фото sixsigmadaily

Національна асоціація інвестиційних компаній США шість років визнавала їх зірками серед інших клубів. Їх почали запрошувати на телебачення, а в 1994 році вони видали свою першу книгу, куди входили поради щодо купівлі акцій і рецепти страв.

За чотири роки вони продали близько 800 тисячі примірників, а їхню книгу переклали на сім мов світу. Так, жінки почали виступати по США, Великобританії, Німеччині і Бразилії. За першою книгою з’явилися ще чотири, і вони ставали бестселерами.

Що приховали пенсіонерки

Дивлячись на успіх жінок, у США люди почали створювати власні інвестиційні клуби. Так, з 1992 по 1998 рік число інвестиційних клубів зросла з 9 тисяч до 36 тисяч.

А на обкладинці книги "Бердстаунських леді" був вказаних їх дохід – за 9 років клуб добився прибутковості в 23,4% річних у середньому. А оскільки індекс Dow Jones Industrial Average був майже вдвічі менший, а індекс S & P 500 піднявся на 14,9%, то виходило, що літні жінки обіграли ринок.

Але згодом стала відома правда – виявилося, що жінки були не такими успішними, якими всі їхні вважали. Журналіст видання Chicago перевірив їх доходи і з'ясував, що дані в їх книгах – невірні і були завищені приблизно вдвічі через те, що було включені членські внески в доходи.

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Згодом британська аудиторська компанія Pricewaterhouse також перерахувала їх доходи. Вона з'ясувала, що жінки за ці заробити не 23,4% річних, а тільки 9,1%.

Проте жінки, коментуючи цей інцидент, запевнили, що це просто помилка, яку вони допустили при введенні цифр в комп'ютерну програму. Та все ж, це вдарило по репутації літніх інвесторок, і вони випали з поля зору громадськості.

Зазначимо, що точно відомо, що у період 1983 по 1997 рік (14 років) середньорічний дохід літніх інвесторів склав 15,3%, випередивши індекс Dow Jones.

Тож, жінки продовжили робити внески і вкладати гроші. До 2016 року їх клуб на 75% складався з нащадків його засновниць. А наймолодшій учасниці було трохи за 30 років, найстаршій – 89. І цей клуб існує досі.



Клуб "Бердстаунські леді" / Фото wsj.net

Яких принципів в інвестуванні дотримуються "Бердстаунські леді"

У їх книгам можна знайти принципи інвестування, яких вони дотримувалися і що купували.

Принципи інвестування:

Перш ніж інвестувати гроші, потрібно скласти фінансовий план. І чим раніше ви почнете планувати, тим надійнішим буде ваше майбутнє. "Без планування практично неможливо примножити статки", – говорили пенсіонерки.

Підрахуйте свої доходи, витрати, борги, поставте собі цілі, подбайте про страховку і створіть фінансову подушку безпеки.

Після цього можна переходити до інвестицій. "Вибір повинен ґрунтуватися на ваших цілях і рівні ризику, на який ви готові піти. Якщо ви хочете отримувати більш високу прибутковість, то доведеться піти на більший ризик", – писали у книзі інвесторки.

Але перш ніж приймати рішення, варто провести ретельне дослідження. "Помилка багатьох інвесторів полягає в тому, що вони витрачають більше часу на вибір пари взуття, ніж на планування свого фінансового майбутнього", – вважають літні дами.

Після складання плану інвестицій, вам варто стежити за прогресом і вносити зміни на основі ваших результатів або при зміні цілей. Якщо ваші вкладення не приносять потрібного доходу, варто змінити стратегію.

Потрібно бути максимально об'єктивним, адже ніхто не може передбачити майбутнє.

Окрім того, пенсіонерки назвали свої принципи вибору акцій: купуйте те, в чому розбираєтеся, вивчайте лідерів, стежте за борговим навантаженням.

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"Нам подобається інвестувати в те, що ми знаємо, і в те, що ми розуміємо", – говорить учасниця клубу Баффі Тіллітт-Пратт.

До прикладу, коли в Бердстауні з'явився магазин Walmart, жінки помітили, що його стоянка завжди була заповнена машинами, на відміну від інших магазинів. Тому вони купили акції Walmart. Також жінки завжди вивчати фінансову звітність компаній.

Відомо, що інвесторки обирають акції тільки тих компаній, чий загальний борг становить не більше третини сукупних активів, і чиї продажі і прибуток стабільно ростуть протягом п'яти років.

Якими акціями володіють "Бердстаунські леді"? В кінці 2016 року їхній портфель включав акції 17 компаній. Його вартість становила 450 тисяч доларів. Серед акцій – Apple, Walgreens, Wolverine, Starbucks тощо.