Акції американського виробника електромобілів Tesla продовжують впевнено зростати. Ціна активів компанії Ілона Маска встановила новий рекорд за результатами торгової сесії понеділка, 23 листопада. Відповідно, зросла ринкова капіталізація підприємства, а сам Ілон Маск навіть змістив Біла Гейтса в рейтингу найбагатших людей.

Акції Tesla подорожчали в понеділок, 23 листопада, на 6,58%, а ринкова вартість компанії наблизилася до 500 мільярдів доларів, пише ITC. Отож, капіталізація американського виробника електромобілів у 2,5 рази перевершила вартість автомобільного гіганта Toyota, який знаходиться на другій позиції в рейтингу найдорожчих публічних автомобільних підприємств світу.



Список найдорожчих автомобільних компаній світу

Новини бізнесу: Tesla у S&P 500: що це означає для компанії Ілона Маска і чого слід чекати інвесторам

Як змінюється динаміка акцій Tesla: останні дані

Оскільки на постторгах 23 листопада цінні папери компанії Ілона Маска продовжили зростати в ціні, існують високі шанси того, що ця тенденція продовжиться і у вівторок, 24 листопада, як тільки розпочнеться сесія торгів на фондовому ринку США. Як прогнозують експерти, ринкова капіталізація Tesla може навіть перевищити 500 мільярдів доларів. Хоча до найдорожчої компанії світу – Apple – підприємству Ілона Маска ще далеко (вартість техногіганта коливається на рівні 1,94 трильйона доларів), такими темпами Tesla може наздогнати виробника iPhone.



Динаміка ціни акцій Tesla 23 листопада

Статки Ілона Маска зростають

Із ростом вартості акцій та капіталізації Tesla – збільшується капітал Ілона Маска, який володіє п'ятою частиною цінних паперів компанії. Зокрема, статки бізнесмена зросли в понеділок на 7,24 мільярда доларів, досягнувши 128 мільярдів доларів. У результаті Маск піднявся на друге місце в рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg, випередивши засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса (змістився на третє місце).

Нагадаємо, минулого тижня Ілон Маск витіснив з трійки мільярдерів рейтингу Bloomberg гендиректора Facebook Марка Цукерберга.

До теми: Ілон Маск розбагатів на 10 млрд доларів після новини, що акції Tesla нарешті увійдуть до S&P 500

На початку 2020 року Ілон Маск знаходився на 35 місці у списку найбагатших людей світу. Упродовж цього року, завдяки зростанню вартості акцій Tesla та її ринкової вартості, статки Маска поліпшилися на 100 мільярдів доларів.

Перше місце в рейтингу Bloomberg займає засновник і гендиректор Amazon Джефф Безос. Розмір його капіталу становить 183 мільярда доларів. У рейтингу мільярдерів за версією Forbes Ілон Маск знаходиться на четвертій позиції з розміром статків у 110 мільярдів доларів.



Рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes

Tesla у 2020 році: ключові зміни