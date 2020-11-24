Акции американского производителя электромобилей Tesla продолжают уверенно расти. Цена активов компании Илона Маска установила новый рекорд по результатам торговой сессии понедельника, 23 ноября. Соответственно, выросла рыночная капитализация предприятия, а сам Илон Маск даже сместил Билла Гейтса в рейтинге самых богатых людей.

Акции Tesla подорожали в понедельник, 23 ноября, на 6,58%, а рыночная стоимость компании приблизилась к 500 миллиардам долларов, пишет ITC. Так, капитализация американского производителя электромобилей в 2,5 раза превзошла стоимость автомобильного гиганта Toyota, который находится на второй позиции в рейтинге самых дорогих публичных автомобильных предприятий мира.



Список самых дорогих автомобильных компаний мира

Новости бизнеса: Tesla в S&P 500: что это значит для компании Илона Маска и чего следует ожидать инвесторам

Как меняется динамика акций Tesla: последние данные

Поскольку на постторгах 23 ноября ценные бумаги компании Илона Маска продолжили расти в цене, существуют высокие шансы того, что эта тенденция продолжится и во вторник, 24 ноября, как только откроются торги на фондовом рынке США. Как прогнозируют эксперты, рыночная капитализация Tesla может даже превысить 500 миллиардов долларов. Хотя до самой дорогой компании мира – Apple (стоимость техногиганта колеблется на уровне 1,94 триллиона долларов) – предприятию Илона Маска еще далеко, такими темпами Tesla может догнать производителя iPhone.



Динамика цены акций Tesla 23 ноября

Состояние Илона Маска растет

С ростом стоимости акций и капитализации Tesla – увеличивается капитал Илона Маска, который обладает пятой частью ценных бумаг компании. В частности, состояние бизнесмена выросло в понедельник на 7,24 миллиарда долларов, достигнув 128 миллиардов долларов. В результате Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса (сместился на третье место).

Напомним, на прошлой неделе Илон Маск вытеснил из тройки миллиардеров рейтинга Bloomberg гендиректора Facebook Марка Цукерберга.

По теме: Илон Маск разбогател на 10 млрд долларов после новости, что акции Tesla войдут в S&P 500

В начале 2020 года Маск находился на 35 месте в списке самых богатых людей мира. В течение этого года, благодаря росту стоимости акций Tesla и ее рыночной стоимости, состояние Маска улучшились на 100 миллиардов долларов.

Первое место в рейтинге Bloomberg занимает основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос. Размер его капитала составляет 183 миллиардов долларов. В рейтинге миллиардеров по версии Forbes Илон Маск находится на четвертой позиции с размером состояния в 110 миллиардов долларов.



Рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes

Tesla в 2020 году: ключевые изменения