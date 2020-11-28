Клуб пенсионерок покорил рынок США: кто они и какие принципами руководствуются в инвестировании
Клуб инвесторов пенсионерок образовался в 1983 году. А уже через десять лет они стали очень известны в США. По каким принципам женщины инвестируют деньги и как стали звездами – читайте в материале.
В 1983 году в городе Бердстаун в штате Иллинойс 16 женщин решили основать клуб инвесторов, сообщает издание РБК.
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Средний возраст участников на тот момент составлял 70 лет. Среди них были: директорка начальной школы, учительница, домохозяйка, владелица свинофермы и цветочного магазина, а также банковские служащие.
Сначала женщины мало понимали в инвестициях, но они хотели научиться лучше управлять личными активами. Так, женщины скинулись по 100 долларов и начали вместе покупать акции. Впоследствии каждая из них добавляла к общему капиталу по 25 долларов в месяц. Уже через десять лет они стали известны как "Бердстаунськи леди".
Бердстаунські леді / Фото sixsigmadaily
Национальная ассоциация инвестиционных компаний США шесть лет признавала их звездами среди других клубов. Их начали приглашать на телевидение, а в 1994 году они выдали свою первую книгу, куда входили советы по покупке акций и рецепты блюд.
За четыре года они продали около 800 тысяч экземпляров, а их книгу перевели на семь языков мира. Так, женщины начали выступать по США, Великобритании, Германии и Бразилии. По первой книгой появились еще четыре, и они становились бестселлерами.
Що скрывали пенсионерки
Несмотря на успех женщин, в США люди начали создавать собственные инвестиционные клубы. Так, с 1992 по 1998 год число инвестиционных клубов выросла с 9000 до 36000.
А на обложке книги "Бердстаунських леди" был указанных их доход – за 9 лет клуб добился прибыльности в 23,4% годовых в среднем. А поскольку индекс Dow Jones Industrial Average был почти вдвое меньше, а индекс S & P 500 поднялся на 14,9%, то получалось, что пожилые женщины обыграли рынок.
Но впоследствии стала известна правда – оказалось, что женщины были не такими успешными, которыми все их считали. Журналист издания Chicago проверил их доходы и выяснил, что данные в их книгах – неверные и были завышены примерно вдвое из-за того, что было включены членские взносы в доходы.
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Впоследствии британская аудиторская компания Pricewaterhouse также перечислила их доходы. Она выяснила, что женщины за эти заработать не 23,4% годовых, а только 9,1%.
Однако женщины, комментируя этот инцидент, заверили, что это просто ошибка, которую они допустили при вводе цифр в компьютерную программу. И все же, это ударило по репутации летних инвесторок, и они выпали из поля зрения общественности.
Поэтому женщины продолжили делать взносы и вкладывать деньги. К 2016 году их клуб на 75% состоял из потомков его основателей. А самой молодой участнице было немного за 30 лет, самой старшей – 89. И этот клуб существует до сих пор.
Клуб "Бердстаунских леди" / Фото wsj.net
Каких принципов в инвестировании придерживаются "Бердстаунськи леди"
В их книгам можно найти принципы инвестирования, которых они придерживались и покупали.
Принципы инвестирования:
- Прежде чем инвестировать деньги, нужно составить финансовый план. И чем раньше вы начнете планировать, тем надежнее будет ваше будущее. "Без планирования практически невозможно приумножить состояние", – говорили пенсионерки.
- Подсчитайте свои доходы, расходы, долги, поставьте себе цели, позаботьтесь о страховке и создайте финансовую подушку безопасности.
- После этого можно переходить к инвестициям. "Выбор должен основываться на ваших целях и уровне риска, который вы готовы пойти. Если вы хотите получать более высокую доходность, то придется пойти на больший риск", – писали в книге инвесторкы.
- Але перш ніж приймати рішення, варто провести ретельне дослідження. "Помилка багатьох інвесторів полягає в тому, що вони витрачають більше часу на вибір пари взуття, ніж на планування свого фінансового майбутнього", – вважають літні дами.
- Но прежде чем принимать решение, стоит провести тщательное исследование. "Ошибка многих инвесторов заключается в том, что они тратят больше времени на выбор пары обуви, чем на планирование своего финансового будущего", – считают пожилые дамы.
Нужно быть максимально объективным, ведь никто не может предсказать будущее.
Кроме того, пенсионерки назвали свои принципы выбора акций: покупайте то, в чем разбираетесь, изучайте лидеров, следите за долговой нагрузкой.
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"Нам нравится инвестировать в то, что мы знаем, и в то, что мы понимаем", – говорит участница клуба Баффи Тиллитт-Пратт.
Какими акциями владеют "Бердстаунськи леди"? В конца 2016 года их портфель включал акции 17 компаний. Его стоимость составила 450 000 долларов. Среди акций – Apple, Walgreens, Wolverine, Starbucks и тому подобное.
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