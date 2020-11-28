Клуб инвесторов пенсионерок образовался в 1983 году. А уже через десять лет они стали очень известны в США. По каким принципам женщины инвестируют деньги и как стали звездами – читайте в материале.

В 1983 году в городе Бердстаун в штате Иллинойс 16 женщин решили основать клуб инвесторов, сообщает издание РБК.

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Средний возраст участников на тот момент составлял 70 лет. Среди них были: директорка начальной школы, учительница, домохозяйка, владелица свинофермы и цветочного магазина, а также банковские служащие.

Сначала женщины мало понимали в инвестициях, но они хотели научиться лучше управлять личными активами. Так, женщины скинулись по 100 долларов и начали вместе покупать акции. Впоследствии каждая из них добавляла к общему капиталу по 25 долларов в месяц. Уже через десять лет они стали известны как "Бердстаунськи леди".



Бердстаунські леді / Фото sixsigmadaily

Национальная ассоциация инвестиционных компаний США шесть лет признавала их звездами среди других клубов. Их начали приглашать на телевидение, а в 1994 году они выдали свою первую книгу, куда входили советы по покупке акций и рецепты блюд.

За четыре года они продали около 800 тысяч экземпляров, а их книгу перевели на семь языков мира. Так, женщины начали выступать по США, Великобритании, Германии и Бразилии. По первой книгой появились еще четыре, и они становились бестселлерами.

Що скрывали пенсионерки

Несмотря на успех женщин, в США люди начали создавать собственные инвестиционные клубы. Так, с 1992 по 1998 год число инвестиционных клубов выросла с 9000 до 36000.

А на обложке книги "Бердстаунських леди" был указанных их доход – за 9 лет клуб добился прибыльности в 23,4% годовых в среднем. А поскольку индекс Dow Jones Industrial Average был почти вдвое меньше, а индекс S & P 500 поднялся на 14,9%, то получалось, что пожилые женщины обыграли рынок.

Но впоследствии стала известна правда – оказалось, что женщины были не такими успешными, которыми все их считали. Журналист издания Chicago проверил их доходы и выяснил, что данные в их книгах – неверные и были завышены примерно вдвое из-за того, что было включены членские взносы в доходы.

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Впоследствии британская аудиторская компания Pricewaterhouse также перечислила их доходы. Она выяснила, что женщины за эти заработать не 23,4% годовых, а только 9,1%.

Однако женщины, комментируя этот инцидент, заверили, что это просто ошибка, которую они допустили при вводе цифр в компьютерную программу. И все же, это ударило по репутации летних инвесторок, и они выпали из поля зрения общественности.

Отметим, что точно известно, что в период 1983 по 1997 год (14 лет) среднегодовой доход пожилых инвесторов составил 15,3%, опередив индекс Dow Jones.

Поэтому женщины продолжили делать взносы и вкладывать деньги. К 2016 году их клуб на 75% состоял из потомков его основателей. А самой молодой участнице было немного за 30 лет, самой старшей – 89. И этот клуб существует до сих пор.



Клуб "Бердстаунских леди" / Фото wsj.net

Каких принципов в инвестировании придерживаются "Бердстаунськи леди"

В их книгам можно найти принципы инвестирования, которых они придерживались и покупали.

Принципы инвестирования:

Прежде чем инвестировать деньги, нужно составить финансовый план. И чем раньше вы начнете планировать, тем надежнее будет ваше будущее. "Без планирования практически невозможно приумножить состояние", – говорили пенсионерки.

Подсчитайте свои доходы, расходы, долги, поставьте себе цели, позаботьтесь о страховке и создайте финансовую подушку безопасности.

После этого можно переходить к инвестициям. "Выбор должен основываться на ваших целях и уровне риска, который вы готовы пойти. Если вы хотите получать более высокую доходность, то придется пойти на больший риск", – писали в книге инвесторкы.

Але перш ніж приймати рішення, варто провести ретельне дослідження. "Помилка багатьох інвесторів полягає в тому, що вони витрачають більше часу на вибір пари взуття, ніж на планування свого фінансового майбутнього", – вважають літні дами.

Но прежде чем принимать решение, стоит провести тщательное исследование. "Ошибка многих инвесторов заключается в том, что они тратят больше времени на выбор пары обуви, чем на планирование своего финансового будущего", – считают пожилые дамы.

Нужно быть максимально объективным, ведь никто не может предсказать будущее.

Кроме того, пенсионерки назвали свои принципы выбора акций: покупайте то, в чем разбираетесь, изучайте лидеров, следите за долговой нагрузкой.

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"Нам нравится инвестировать в то, что мы знаем, и в то, что мы понимаем", – говорит участница клуба Баффи Тиллитт-Пратт.

К примеру, когда в Бердстауни появился магазин Walmart, женщины заметили, что его стоянка всегда была заполнена машинами, в отличие от других магазинов. Поэтому они купили акции Walmart. Также женщины всегда изучать финансовую отчетность компаний.

Известно, что инвесторкы выбирают акции только тех компаний, чей общий долг составляет не более трети совокупных активов, и чьи продажи и прибыль стабильно растет в течение пяти лет.

Какими акциями владеют "Бердстаунськи леди"? В конца 2016 года их портфель включал акции 17 компаний. Его стоимость составила 450 000 долларов. Среди акций – Apple, Walgreens, Wolverine, Starbucks и тому подобное.