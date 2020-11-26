Однією із найважливіших подій для сфери роздрібної торгівлі є грандіозний період розпродажів Black Friday, який офіційно починається після Дня подяки у США. Чорна п'ятниця 2020 року відбудеться 27 листопада, проте ритейлери пропонують знижки впродовж тижня, тобто з понеділка, 23 листопада.

Для більшості представників торгівельної сфери показники продажів у Чорну п'ятницю є вирішальними, що впливають на річну діяльність їхнього бізнесу. Окрім того, високий рівень продажів може позитивно позначитися на акціях компаній, що працюють в галузі роздрібної торгівлі. Як Чорна п'ятниця вплине на динаміку активів різних представників бізнесу для видання "Курсив" проаналізував інвестиційний консультант компанії "Фрідом Фінанс" Султан Жумагалі. Інвестиції24 публікують найголовніші тези експерта.

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Чим здивує Walmart

Walmart – одна із найбільших у світі мереж оптової та роздрібної торгівлі. В умовах пандемії компанія успішно реалізовує свої товари через онлайн-платформи.

17 листопада ритейлер оприлюднив звіт своєї діяльності за третій квартал 2020 року. Його показники перевершили очікування ринку:

Виручка компанії зросла приблизно на 5%, майже вдвічі перевершивши прогнози аналітиків.

Прибуток на акцію без урахування GAAP розміром у 1,34 долара збільшився на 16% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Обсяги продажів у супермаркетах Walmart зросли на 6,4%, перевищивши консенсус-прогноз.

Обсяг електронної комерції підвищився на 79%.



Американський продуктовий ритейлер Walmart / Фото Flickr

Будучи лідером у сфері роздрібної торгівлі, Walmart демонструє стабільний ріст доходів. Так, на електронну комерцію припало близько 7% продажів у 2020 фінансовому році – цей сегмент продемонстрував найбільший ріст у портфелі ритейлера (продажі збільшилися на 37% у 2020 фінансовому році).

Компанія з Арканзасу продемонструвала докази того, що вона, ймовірно, залишиться переможцем навіть після закінчення кризи COVID-19. Основні показники компанії є міцними, показують стабільне квартальне зростання і рентабельність. Завдяки значному вільному грошовому потоку Walmart збільшує прибутковість для акціонерів завдяки зворотному викупленню акцій і дивідендів,

– зазначив Султан Жумагалі.

Експерт також додав, що поточною проблемою ритейлера з інвестиційного погляду є ціна його акцій, яка досягла рекордних максимумів. Найвища цільова ціна цінних паперів Walmart становить 180 доларів за одну одиницю активу. Така вартість дає потенціал зростання акцій у 18%.

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Beauty-товари теж у тренді

У період розпродажів слід звернути увагу й на компанії, що не належать винятково до торговельної індустрії.

Наприклад, це Ulta Beauty Inc. – мережа салонів краси, що пропонує косметику, чоловічу та жіночу парфумерію та засоби догляду за шкірою. Нещодавно компанія анонсувала про ухвалення угоди щодо відкриття пунктів продажі косметики у сотні супермаркетів Target (ще один великий американський ритейлер). Отож, клієнти Target тепер зможуть купувати продукцію Ulta безпосередньо в маркеті. Ця угода вигідна обом компаніям, оскільки їхні клієнтська база зросте.



Концепт пункту продажів Ulta у супермаркетів Target

Партнерство з ритейлером також допоможе Ulta збільшити обсяги продажів. Адже під час карантину компанія змушена була закрити власні магазини. У результаті продажі підприємства у другому кварталі 2020 року впали на 26,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Оскільки в умовах пандемії більшість американців почали працювати з дому, попит на косметику значно впав. Натомість більш популярними стали засоби для догляду за шкірою, мило для рук. Покупці почали більше уваги приділяти догляду за собою. Наприклад, продажі засобів для волосся збільшилися на 11% у третьому кварталі 2020 року.

Щодо акцій Ulta, то через пандемію динаміка їхньої ціни доволі нестабільна. З початку року показники компанії виглядали песимістично. Однак упродовж минулих двох тижнів акції Ulta подорожчали на понад 14%.

Експерт інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" рекомендує дочекатися ціни активів Ulta на рівні у 280 доларів перш ніж купувати їх. Найвища цільова вартість цінних паперів компанії становить 300 доларів з апсайдом в 11%.

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Не ритейлом єдиним

PayPal Holdings Inc. – компанія, що керує всесвітньою системою онлайн-платежів. Платіжні рішення компанії нараховують понад 325 мільйонів активних власників рахунків. До них також належать низка фінансових продуктів, з-поміж яких: PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom і iZettle.

Акції PayPal входять у список Robinhood 100, де 84% аналітиків рекомендують купувати активи цього підприємства. Разом з іншими активами, що належать до категорії "stay at home stocks", цінні папери цього підприємства негативно відреагували на новину про ефективність вакцини від коронавірусу Pfizer. Однак слід врахувати той факт, що цифрові платежі з кожним роком розвиваються все більше, тому послуги компанії будуть актуальними все більше й більше.



Компанія PayPal / Фото Flickr

Згідно з даними звіту про діяльність за третій квартал 2020 року, PayPal повідомила, що загальний обсяг платежів на платформі склав 247 мільярдів доларів. Цей показник більший, ніж консенсусна оцінка у 232,26 мільярда доларів. Як очікують аналітики. загальний обсяг платежів сервісу зросте на 30% у 2020 фінансовому році.

Каталізатором зростання компанії у короткостроковій перспективі є нова кредитна картка Venmo, дебют якої відбудеться в першому кварталі 2021 року. Цей платіжний інструмент дасть змогу здійснювати операції з криптовалютами.

Окрім того, платіжний гігант розвиватиме платежі за QR-кодом у фізичних магазинах. Станом на сьогодні компанія налагодила співпрацю з 10 роздрібними торговцями, з-поміж яких CVS і Nike. Така співпраця дасть змогу PayPal працювати в мільйонах торговельних пунктах.

Щодо акцій компанії, то їхня цільова ціна становить 225,64 долара, а потенціал зростання – 18,20%.