Одним из важнейших событий для сферы розничной торговли является грандиозный период распродаж Black Friday, который официально начинается после Дня благодарения в США. Черная пятница 2020 года произойдет 27 ноября, однако ритейлеры предлагают скидки в течение недели, то есть с понедельника, 23 ноября.

Для большинства представителей торговой сферы показатели продажей в Черную пятницу являются решающими, поскольку влияют на годовую деятельность их бизнеса. Кроме того, высокий уровень продаж может положительно сказаться на акциях компаний, работающих в сфере розничной торговли. Как Черная пятница повлияет на динамику активов различных представителей бизнеса для издания "Курсив" проанализировал инвестиционный консультант компании "Фридом Финанс" Султан Жумагали. Инвестиции24 публикуют главные тезисы эксперта.

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Чем удивит Walmart

Walmart – одна из крупнейших в мире сетей оптовой и розничной торговли. В условиях пандемии компания успешно реализует свои товары через онлайн-платформы.

17 ноября ритейлер обнародовал отчет своей деятельности за третий квартал 2020 года. Его показатели превзошли ожидания рынка:

Выручка компании выросла примерно на 5%, почти вдвое превзойдя прогнозы аналитиков.

Прибыль на акцию без учета GAAP в размере 1,34 доллара увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Объемы продаж в супермаркетах Walmart выросли на 6,4%, превысив консенсус-прогноз.

Объем электронной коммерции повысился на 79%.



Американський продуктовий ритейлер Walmart / Фото Flickr

Будучи лидером в сфере розничной торговли, Walmart демонстрирует стабильный рост доходов. Так, на электронную коммерцию пришлось около 7% продаж в 2020 финансовом году – этот сегмент продемонстрировал самый большой рост в портфеле ритейлера (продажи увеличились на 37% в 2020 финансовом году).

Компания из Арканзаса продемонстрировала доказательства того, что она, вероятно, останется победителем даже после окончания кризиса COVID-19. Основные показатели компании являются прочными, показывают стабильный квартальный рост и рентабельность. Благодаря значительному свободному денежному потоку Walmart увеличивает доходность для акционеров благодаря обратному выкупу акций и дивидендов,

– отметил Султан Жумагали.

Эксперт также добавил, что текущей проблемой ритейлера с инвестиционной точки зрения является цена его акций, которая достигла рекордных максимумов. Самая высокая целевая цена ценных бумаг Walmart составляет 180 долларов за одну единицу актива. Такая стоимость дает потенциал роста акций в 18%.

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Beauty-товары тоже в тренде

В период распродаж следует обратить внимание и на компании, что не относятся исключительно к торговой индустрии.

Например, это Ulta Beauty Inc. – сеть салонов красоты, которая предлагает косметику, мужскую и женскую парфюмерию и средства по уходу за кожей. Недавно компания анонсировала о принятии соглашения об открытии пунктов продажи косметики в сотни супермаркетов Target (еще один крупный американский ритейлер). Так, клиенты Target теперь смогут покупать продукцию Ulta непосредственно в маркете. Эта сделка выгодна обеим компаниям, поскольку их клиентская база вырастет.



Концепт пункта продаж Ulta в супермаркетах Target

Партнерство с ритейлером также поможет Ulta увеличить объемы продаж. Ведь во время карантина компания вынуждена была закрыть собственные магазины. В результате продажи предприятия во втором квартале 2020 года упали на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поскольку в условиях пандемии большинство американцев начали работать из дома, спрос на косметику значительно снизился. Зато более популярными стали средства для ухода за кожей, мыло для рук. Покупатели стали больше внимания уделять уходу за собой. Например, продажи средств для волос увеличились на 11% в третьем квартале 2020 года.

Касательно акций Ulta, то из-за пандемии динамика их цены довольно нестабильна. С начала года показатели компании выглядели пессимистично. Но в течение последних двух недель ценные бумаги Ulta подорожали более чем на 14%.

Эксперт инвестиционной компании "Фридом Финанс" рекомендует дождаться цены активов Ulta на уровне в 280 долларов прежде чем покупать их. Самая высокая целевая стоимость ценных бумаг компании составляет 300 долларов с апсайдом в 11%.

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Не ритейлом единым

PayPal Holdings Inc. – компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей. Платежные решения компании насчитывают более 325 миллионов активных владельцев счетов. К ним также относятся ряд финансовых продуктов, среди которых: PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom и iZettle.

Акции PayPal входят в список Robinhood 100, где 84% аналитиков рекомендуют покупать активы данного предприятия. Вместе с другими активами, принадлежащими к категории "stay at home stocks", ценные бумаги этой фирмы негативно отреагировали на новость об эффективности вакцины против коронавируса Pfizer. Однако следует учесть тот факт, что цифровые платежи с каждым годом развиваются все больше, поэтому услуги компании тоже будут актуальными все больше и больше.



Компания PayPal / Фото Flickr

Согласно данным отчета о деятельности за третий квартал 2020 года, PayPal сообщила, что общий объем платежей на платформе составил 247 миллиардов долларов. Этот показатель больше, чем консенсусная оценка в 232,26 миллиарда долларов. Как ожидают аналитики, общий объем платежей сервиса вырастет на 30% в 2020 финансовом году.

Катализатором роста компании в краткосрочной перспективе является новая кредитная карта Venmo, дебют которой состоится в первом квартале 2021 года. Этот платежный инструмент позволит осуществлять операции с криптовалютами.

Кроме того, платежный гигант развивать платежи по QR-коду в физических магазинах. На сегодня компания наладила сотрудничество с 10 розничными торговцами, среди которых CVS и Nike. Такое партнерство позволит PayPal работать в миллионах торговых точках.

Относительно акций компании, то их целевая цена составляет 225,64 доллара, а потенциал роста – 18,20%.