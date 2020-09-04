Як змінилася ціна акцій Tesla за останні 10 років: графік та цікаві факти про компанію
Акції американського виробника електромобілів Tesla торгуються на фондовій біржі вже 10 років. Спочатку вартість цінних паперів компанії Ілона Маска була 17 доларів за одну штуку.
Аналітична компанія Statista представила графік динаміки ціни акцій Tesla за останні 10 років. Виявилося, що упродовж цього тривалого часу, цінні папери виробника електромобілів зросли на 5837%.
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Динаміка ціни акцій Tesla: про що свідчать дані Statista
Отож, на графіку Statista показано зростання ціни акцій автовиробника за останні 10 років.
Динаміка ціни акцій Tesla за останнє десятиріччя / Графік Statista
- Можна помітити, як з 2013 року по 2016 рік вартість цінних паперів компанії Ілона Маска зупинилася на одному рівні.
- З 2017 року ціна почала рости.
- А у 2020 році акції Tesla рекордно подорожчали. Зокрема, за останній рік їхня ціна піднялася на 1000%. У результаті ринкова капіталізація компанії досягла 442 мільярдів доларів ще до 1 вересня.
Як Tesla стала найдорожчим автовиробником світу
За інформацією аналітичного бюро, ринкова капіталізація Tesla сьогодні вища, ніж у таких гігантів автомобільної індустрії, як Toyota, Volkswagen, Daimler, Ferrari, BMW, Honda і General Motors.
Отож, як показано на графіку, станом на 1 вересня 2020 року ринкова вартість Tesla становила 442,7 мільярда доларів. Капіталізація Toyota становила 185,4 мільярда доларів.
Капіталізація Tesla та інших світових автовиробників / Інфографіка Statista
Привілеї для інвесторів
- Tesla планує залучити ще 5 мільярдів доларів від інвесторів шляхом розміщення додаткового випуску акцій на біржі. За інформацією компанії, такі цінні папери з’являтимуться на торговельному майданчику "періодично" і торгуватимуться за "ринковою ціною".
- Нагадаємо, що в серпні Tesla провела спліт акцій, щоб зробити власні цінні папери більш доступними для інвесторів. Тому ціна активів виробника електромобілів опустилася з 2200 доларів до трохи більше ніж 400 доларів.