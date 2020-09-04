Акції американського виробника електромобілів Tesla торгуються на фондовій біржі вже 10 років. Спочатку вартість цінних паперів компанії Ілона Маска була 17 доларів за одну штуку.

Аналітична компанія Statista представила графік динаміки ціни акцій Tesla за останні 10 років. Виявилося, що упродовж цього тривалого часу, цінні папери виробника електромобілів зросли на 5837%.

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Динаміка ціни акцій Tesla: про що свідчать дані Statista

Отож, на графіку Statista показано зростання ціни акцій автовиробника за останні 10 років.



Динаміка ціни акцій Tesla за останнє десятиріччя / Графік Statista

Можна помітити, як з 2013 року по 2016 рік вартість цінних паперів компанії Ілона Маска зупинилася на одному рівні.

вартість цінних паперів компанії Ілона Маска зупинилася на одному рівні. З 2017 року ціна почала рости.

А у 2020 році акції Tesla рекордно подорожчали. Зокрема, за останній рік їхня ціна піднялася на 1000%. У результаті ринкова капіталізація компанії досягла 442 мільярдів доларів ще до 1 вересня.

Як Tesla стала найдорожчим автовиробником світу

За інформацією аналітичного бюро, ринкова капіталізація Tesla сьогодні вища, ніж у таких гігантів автомобільної індустрії, як Toyota, Volkswagen, Daimler, Ferrari, BMW, Honda і General Motors.

Нагадаємо, у червні 2020 року компанія Ілона Маска стала найдорожчим автовиробником у світі. Розмір ринкової вартості Tesla перевершив навіть капіталізацію Toyota, яка довгий час перебувала на позиції найдорожчого автовиробника.

Отож, як показано на графіку, станом на 1 вересня 2020 року ринкова вартість Tesla становила 442,7 мільярда доларів. Капіталізація Toyota становила 185,4 мільярда доларів.



Капіталізація Tesla та інших світових автовиробників / Інфографіка Statista

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