Как изменилась цена акций Tesla за последние 10 лет: график и интересные факты о компании
Акции американского производителя электромобилей Tesla торгуются на фондовой бирже уже 10 лет. Сначала стоимость ценных бумаг компании Илона Маска была 17 долларов за одну штуку.
Аналитическая компания Statista представила график динамики цен акций Tesla за последние 10 лет. Оказалось, что на протяжении этого длительного времени, ценные бумаги производителя электромобилей выросли на 5837%.
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Динамика цены акций Tesla: о чем свидетельствуют данные Statista
Итак, на графике Statista показан рост цены акций автопроизводителя за последние 10 лет.
Динамика цены акций Tesla за последнее десятилетие / График Statista
- Можно заметить, как с 2013 года по 2016 год стоимость ценных бумаг компании Илона Маска остановилась на одном уровне.
- С 2017 года цена начала расти.
- А в 2020 году акции Tesla рекордно подорожали. В частности, за последний год их цена поднялась на 1000%. В результате рыночная капитализация компании достигла 442 миллиардов долларов еще до 1 сентября.
Как Tesla стала самым дорогим автопроизводителем мира
По информации аналитического бюро, рыночная капитализация Tesla сегодня выше, чем у таких гигантов автомобильной индустрии, как Toyota, Volkswagen, Daimler, Ferrari, BMW, Honda и General Motors.
Поэтому, как показано на графике, по состоянию на 1 сентября 2020 года рыночная стоимость Tesla составила 442,7 млрд долларов. Капитализация Toyota составила 185,4 млрд долларов.
Капитализация Tesla и других мировых автопроизводителей / Инфографика Statista
Привилегии для инвесторов
- Tesla планирует привлечь еще 5 млрд долларов от инвесторов путем размещения дополнительного выпуска акций на бирже. По информации компании, такие ценные бумаги будут появляться на торговой площадке "периодически" и торговаться по "рыночной цене".
- Напомним, что в августе Tesla провела сплит акций, чтобы сделать собственные ценные бумаги более доступными для инвесторов. Поэтому цена активов производителя электромобилей опустилась с 2200 долларов до чуть более 400 долларов.
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