Акции американского производителя электромобилей Tesla торгуются на фондовой бирже уже 10 лет. Сначала стоимость ценных бумаг компании Илона Маска была 17 долларов за одну штуку.

Аналитическая компания Statista представила график динамики цен акций Tesla за последние 10 лет. Оказалось, что на протяжении этого длительного времени, ценные бумаги производителя электромобилей выросли на 5837%.

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Динамика цены акций Tesla: о чем свидетельствуют данные Statista

Итак, на графике Statista показан рост цены акций автопроизводителя за последние 10 лет.



Динамика цены акций Tesla за последнее десятилетие / График Statista

Можно заметить, как с 2013 года по 2016 год стоимость ценных бумаг компании Илона Маска остановилась на одном уровне.

стоимость ценных бумаг компании Илона Маска остановилась на одном уровне. С 2017 года цена начала расти.

А в 2020 году акции Tesla рекордно подорожали. В частности, за последний год их цена поднялась на 1000%. В результате рыночная капитализация компании достигла 442 миллиардов долларов еще до 1 сентября.

Как Tesla стала самым дорогим автопроизводителем мира

По информации аналитического бюро, рыночная капитализация Tesla сегодня выше, чем у таких гигантов автомобильной индустрии, как Toyota, Volkswagen, Daimler, Ferrari, BMW, Honda и General Motors.

Напомним, в июне 2020 года компания Илона Маска стала самым дорогим автопроизводителем в мире. Размер рыночной стоимости Tesla превзошел даже капитализацию Toyota, которая долгое время находилась на позиции самого дорогого автопроизводителя.

Поэтому, как показано на графике, по состоянию на 1 сентября 2020 года рыночная стоимость Tesla составила 442,7 млрд долларов. Капитализация Toyota составила 185,4 млрд долларов.



Капитализация Tesla и других мировых автопроизводителей / Инфографика Statista

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