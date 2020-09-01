Компанія Tesla хоче збільшити кількість акцій, що торгуватимуться на біржі. Через високий попит на власні цінні папери з боку інвесторів, що особливо відчутно після нещодавнього спліту (дроблення), компанія Ілона Маска таким чином вирішила залучити на біржі капітал.

Йдеться про продаж додаткових акцій на загальну суму у 5 мільярдів доларів, повідомляється в документах виробника електромобілів, надісланих у Комісію з цінних паперів і бірж США. За інформацією компанії Ілона Маска, додаткові акції розміщатимуть на біржі не постійно, а "періодично" і за "ринковими" цінами.

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Як коментують нове рішення експерти

Аналітик Wedbush Ден Айвс назвав залучення капіталу шляхом додаткового розміщення акцій на біржі "розумним кроком" з боку Ілона Маска й компанії загалом. Експерт зазначив, що сьогодні інвестори все більше цікавляться цінними паперами виробників електромобілів, тому стратегія Tesla правильна.

Успішний рік для Tesla У 2020 році акції Tesla продемонстрували одну з найкращих динамік зростання ціни з-поміж інших публічних компаній світу. Зокрема, з січня котирування піднялися на понад 400%. У результаті компанія Ілона Маска стала найдорожчим автовиробником світу, випередивши таких гігантів індустрії, як Toyota Motor і Volkswagen.

Спліт акцій Tesla: що про це відомо

У серпні Tesla провела дроблення акцій, щоб зробити їх доступнішими для інвесторів. Після спліту вартість цінних паперів компанії впала з 2200 доларів до 400 доларів.



Динаміка ціни акцій Tesla за серпень 2020 року

Розділення акцій американського виробника електрокарів привернуло ще більше уваги інвесторів до підприємства та його активів.

Так, у перший день спліту цінні папери підприємства подорожчали на 12,6%. У результаті капіталізація Tesla збільшилася до 464,34 мільярда доларів.

Згідно з даними Refinitiv, сьогодні у вільному обігу перебувають 739,77 мільйона акцій компанії Ілона Маска. У процентному відношенні така кількість становить 79,3% від загальної кількості цінних паперів автогіганта.

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