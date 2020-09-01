Tesla може залучити ще 5 млрд доларів від інвесторів: що відомо про плани компанії Ілона Маска
Компанія Tesla хоче збільшити кількість акцій, що торгуватимуться на біржі. Через високий попит на власні цінні папери з боку інвесторів, що особливо відчутно після нещодавнього спліту (дроблення), компанія Ілона Маска таким чином вирішила залучити на біржі капітал.
Йдеться про продаж додаткових акцій на загальну суму у 5 мільярдів доларів, повідомляється в документах виробника електромобілів, надісланих у Комісію з цінних паперів і бірж США. За інформацією компанії Ілона Маска, додаткові акції розміщатимуть на біржі не постійно, а "періодично" і за "ринковими" цінами.
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Як коментують нове рішення експерти
Аналітик Wedbush Ден Айвс назвав залучення капіталу шляхом додаткового розміщення акцій на біржі "розумним кроком" з боку Ілона Маска й компанії загалом. Експерт зазначив, що сьогодні інвестори все більше цікавляться цінними паперами виробників електромобілів, тому стратегія Tesla правильна.
Успішний рік для TeslaУ 2020 році акції Tesla продемонстрували одну з найкращих динамік зростання ціни з-поміж інших публічних компаній світу. Зокрема, з січня котирування піднялися на понад 400%. У результаті компанія Ілона Маска стала найдорожчим автовиробником світу, випередивши таких гігантів індустрії, як Toyota Motor і Volkswagen.
Спліт акцій Tesla: що про це відомо
У серпні Tesla провела дроблення акцій, щоб зробити їх доступнішими для інвесторів. Після спліту вартість цінних паперів компанії впала з 2200 доларів до 400 доларів.
Динаміка ціни акцій Tesla за серпень 2020 року
Розділення акцій американського виробника електрокарів привернуло ще більше уваги інвесторів до підприємства та його активів.
Згідно з даними Refinitiv, сьогодні у вільному обігу перебувають 739,77 мільйона акцій компанії Ілона Маска. У процентному відношенні така кількість становить 79,3% від загальної кількості цінних паперів автогіганта.
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Фінансові показники Tesla: останні дані
- У другому кварталі 2020 року виручка компанії опустилася на 4% – із 5,37 мільярда доларів до 5,17 мільярда доларів. Водночас, прибуток виробника електрокарів сягнув 104 мільйонів доларів.
- У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року Tesla зафіксувала 408 мільйонів доларів збитку, проте вже з третього кварталу минулого року і до сьогодні доходи компанії почали зростати: +143 мільйонів доларів, +105 мільйонів доларів і +16 мільйонів доларів. Отже, підприємству Ілона Маска вперше за всю історію своєї діяльності вдалося завершити чотири квартали підряд "в плюсі". Такі успішні фінансові результати Tesla є одними з критеріїв для включення компанії до американського індексу S&P 500.