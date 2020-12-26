Засновник Twitter хоче купити стрімінговий сервіс репера Jay-Z: що відомо про потенційну угоду
Fintech-компанія Square, яка належить засновнику соцмережі Twitter Джеку Дорсі, зацікавилася стрімінговим музичним сервісом Tidal. Власником останнього є відомий репер і бізнесмен Jay-Z.
Дорсі вже обговорив потенційну угоду із Jay-Z, повідомляє інформагентство Bloomberg із покликанням на власні анонімні джерела, ознайомленні з ситуацією.
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Що відомо про плани засновника Twitter
Джек Дорсі прагне перетворити Square у більш диверсифікований бізнес, додавши до нього додаткові сервіси. Нині Fintech-компанія володіє двома основними продуктами – Square Seller та Cash App. Перший займається прийманням та обробленням платежів для малого та середнього бізнесу, а другий дає змогу оплачувати товари чи послуги, купувати акції і торгувати криптовалютою.
Успішним зразком довгострокового розвитку Square для Дорсі є компанія Walt Disney, що об’єднує кілька самостійних бізнесів. Окрім того, власник фінтех-компанії впродовж чотирьох років входив до ради директорів Walt Disney.
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Jay-Z і його платформа Tidal
Репер купив Tidal у кінці 2015 року за 56 мільйонів доларів. Сервіс позиціонує себе як платформа, що пропонує музику високої якості.
Згідно з останніми даними, оприлюдненими публічно, станом на 2016 рік Tidal нараховував 3 мільйони користувачів. Платформа доступна у 53 країнах світу. Вона пропонує понад 60 тисяч пісень і 250 тисяч відео. Співвласниками Tidal є близько 20 відомих артистів, з-поміж яких Бейонсе, Мадонна, Ріанна, гурт Coldplay.
Загалом, стрімінговому сервісу Jay-Z нелегко протистояти таким гігантам, як Spotify та Apple Music. У 2019 році репер повернув свої альбоми на Spotify. Рішення співака може свідчити про не дуже хороше становище Tidal.
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