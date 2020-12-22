Freedom Holding Corp. (тікер на біржі Nasdaq – FRHC) після схвалення заявки на право постійного членства Агентством з питань регулювання фінансових інститутів (FINRA) анонсувала купівлю брокерсько-дилерської компанії Prime Executions Inc.

Закрити угоду сторони планують впродовж 30 календарних днів, повідомляється в пресрелізі Freedom Holding. Купівля Prime Executions створить умови для розвитку інвестиційного холдингу на ринку США.

Ми раді оголосити про придбання компанії Prime Executions, що має бездоганну репутацію на Нью-Йоркській фондовій біржі і сподіваємося на співпрацю з сильною командою брокерів і експертів ринку, які впродовж 29 років надають клієнтам високоякісне обслуговування,

– зазначив генеральний директор Freedom Holding Corp. Тімур Турлов.

Що відомо про компанію Prime Executions? Брокер Prime Executions був заснований в 1986 році. Станом на сьогодні компанія має доступ до багатьох торговельних майданчиків з оборотом у понад 630 мільйонів акцій у місяць. Компанія володіє кваліфікованим персоналом і всіма необхідними технологіями для задоволення потреб широкого кола інвесторів.

Значення угоди для Freedom Holding

Freedom Holding Corp. купує акції Prime Executions в обігу в Ендрю Сільвермана та Деніела Тенді, за якими закріплено місце в Раді директорів брокерської компанії.

На посаду президента компанії Prime Executions призначено Роберта Вотзяка. Він має понад 30 років досвіду роботи на фінансових ринках: обіймав керівні посади в NYSE (Нью-Йоркська фондова біржа).

Членство у FINRA та купівля Prime Executions дозволяє Freedom Holding Corp. отримати прямий доступ на біржі США та можливість обслуговувати американських інвесторів. Схвалення від FINRA, отримане 18 грудня 2020 року, для інвестиційного холдингу є визнанням його надійності і професіоналізму з боку регулятора, який довіряє компанії роботу з клієнтами на внутрішньому ринку США.

Ми також очікуємо, що придбання Prime Executions дозволить нам продовжити розширення нашого бізнесу, надаючи інвесторам із США та Євразії найкращі фінансові можливості,

– наголосив Тімур Турлов.

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Freedom Holding: коротко про діяльності інвесткомпанії

Це інвестиційний холдинг, що допомагає людям зберігати і примножувати гроші, купуючи акції найбільших підприємств, в основному американських. В Україні компанія також займається й питаннями інвестицій у державні облігації від Міністерства фінансів (так звані ОВДП).

"Фрідом Фінанс" має ліцензії на надання послуг від національних регуляторів усіх країн, де вона працює, а це: Україна, Казахстан, Росія, Киргизстан, Узбекистан, Німеччина, Кіпр, США.

З-поміж послуг компанії: брокерське обслуговування, довірче управління, навчання і аналітика, послуги маркет-мейкера, андеррайтинг цінних паперів. Компанія надає інвестиційні консультації. Спеціалісти фірми розповідають про всі можливості на фондовому ринку, тобто у акції яких компаній вигідно вкладати гроші.

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