Freedom Holding расширяет бизнес: инвестгигант покупает американского брокера Prime Executions
Freedom Holding Corp. (тикер на бирже Nasdaq – FRHC) после одобрения заявки на право постоянного членства Агентством по вопросам регулирования финансовых институтов (FINRA) анонсировала покупку брокерско-дилерской компании Prime Executions Inc.
Закрыть сделку стороны планируют в течение 30 календарных дней, сообщается в пресс-релизе Freedom Holding. Покупка Prime Executions создаст условия для развития инвестиционного холдинга на рынке США.
Мы рады объявить о приобретении компании Prime Executions, которая имеет безупречную репутацию на Нью-Йоркской фондовой бирже и надеемся на сотрудничество с сильной командой брокеров и экспертов рынка, которые в течение 29 лет предоставляют клиентам высококачественное обслуживание,
– отметил генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
Что известно о компании Prime Executions?Брокер Prime Executions был основан в 1986 году. На сегодня компания имеет доступ ко многим торговым площадкам с оборотом более чем 630 миллионов акций в месяц. Компания обладает квалифицированным персоналом и всеми необходимыми технологиями для удовлетворения потребностей широкого круга инвесторов.
Значение сделки для Freedom Holding
Freedom Holding Corp. покупает акции Prime Executions в обращении в Эндрю Сильвермана и Дэниэла Тэнди, за которыми закреплено место в Совете директоров брокерской компании.
На должность президента компании Prime Executions назначен Роберт Вотзяк. Он имеет более 30 лет опыта работы на финансовых рынках: занимал руководящие должности в NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа).
Членство в FINRA и покупка Prime Executions позволяет Freedom Holding Corp. получить прямой доступ к биржам США и возможность обслуживать американских инвесторов. Одобрение от FINRA, полученное 18 декабря 2020 года, для инвестиционного холдинга является признанием его надежности и профессионализма со стороны регулятора, который доверяет компании работу с клиентами на внутреннем рынке США.
Мы также ожидаем, что приобретение Prime Executions позволит нам продолжить расширение нашего бизнеса, предоставляя инвесторам из США и Евразии лучшие финансовые возможности,
– отметил Тимур Турлов.
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Freedom Holding: коротко о деятельности инвесткомпании
Это инвестиционный холдинг, который помогает людям сохранять и приумножать деньги, покупая акции крупнейших предприятий, в основном американских. В Украине компания также занимается вопросами инвестиций в государственные облигации Министерства финансов (так называемые ОВГЗ).
"Фридом Финанс" имеет лицензии на предоставление услуг от национальных регуляторов всех стран, где она работает, а это: Украина, Казахстан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Германия, Кипр, США.
Среди услуг компании: брокерское обслуживание, доверительное управление, обучение и аналитика, услуги маркет-мейкера, андеррайтинг ценных бумаг. Компания предоставляет инвестиционные консультации. Ее специалисты рассказывают обо всех возможностях на фондовом рынке, то есть в акции каких компаний выгодно вкладывать деньги.
Финансовые показатели холдинга: последние данные
- По состоянию на 30 сентября 2020 открыто 195 тысячи клиентских счетов, на 43 тысячи, или 28%, больше по сравнению с количеством клиентских счетов на 30 июня 2020 года.
- Рыночная капитализация компании на 22 декабря 2020 год составляет 2,65 миллиарда долларов.
- Текущая стоимость акций "Фридом Финанс" – 45,51 доллара (на 22.12.2020 г.). Рост цены активов с начала года – 211,5%.
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