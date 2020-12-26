За яких умов акції Starlink з’являться на фондовій біржі: відповідь Ілона Маска
Starlink може стати публічною компанією, заявив засновник цього проєкту Ілон Маск у відповідь на запитання користувача у Twitter. Однак підприємство отримає новий статус, які тільки ріст його доходів стане "передбачуваним".
Таким чином Ілон Маск підтвердив слова президентки Starlink Гвінн Шотвелл, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg. Шотвелл раніше в цьому році уже говорила, що компанія може вийти на фондову біржу.
Що відомо про Starlink?Це проєкт космічного підприємства SpaceX, засновником якого є Ілон Маск. Основне завдання ініціативи – забезпечити високошвидкісним інтернетом усіх жителів планети.
Актуально Куди інвестувати: рейтинг акцій, які можуть принести найбільше прибутку у 2021 році
Останні відомості про діяльність Starlink
На початку грудня цього року стало відомо, що в межах проєкту Starlink компанія SpaceX отримає від американської влади субсидію на 885,5 мільйона доларів для забезпечення супутниковим інтернетом жителів віддалених регіонів та сільської місцевості.
Підприємство отримуватиме гроші у форматі щомісячних платежів упродовж наступних 10 років. Станом на сьогодні SpaceX запустила 900 супутників Starlink.
Космічний бізнес Ілона Маска: актуальні дані
Як відомо, SpaceX, якій належить Starlink, має контракт із NASA на виробництво космічного корабля Starship.
У 2023 році космічне підприємство Ілона Маска планує виконати приватний політ навколо Місяця, а у 2024 році – здійснити висадку астронавтів на супутник Землі. За словами самого Маска, перший політ Starship на Марс відбудеться у 2026 році.
До теми SpaceX Ілона Маска хоче подвоїти власну ринкову вартість: що в планах у компанії
Досягення Tesla – ще одного великого бізнесу Ілона Маска
Нагадаємо, цього тижня американський виробник електрокарів, яким володіє Ілон Маска, – Tesla – увійшов до індексу широкого ринку США S&P 500. Вага компанії в індексі становить понад 1%.
У 2020 році Tesla змогла отримати п’ятий підряд квартальний прибуток. Ціна акцій автовиробника впродовж року зросла на понад 700%.
Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, у 2020 році статки Ілона Маска зросли на 132,2 мільярда доларів, досягнувши 159,7 мільярда доларів. У результаті бізнесмен зайняв другу позицію в рейтингу найбагатших людей світу.
Поділитися новиною
-
Засновник Twitter хоче купити стрімінговий сервіс репера Jay-Z: що відомо про потенційну угоду26 грудня 2020 , 12:07
-
Freedom Holding розширює свій бізнес: інвестгігант купує американського брокера Prime Executions22 грудня 2020 , 12:10
-
Попит на ОВДП зростає: Мінфін залучив понад 22 мільярди гривень до держбюджету23 грудня 2020 , 12:54