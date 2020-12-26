Starlink може стати публічною компанією, заявив засновник цього проєкту Ілон Маск у відповідь на запитання користувача у Twitter. Однак підприємство отримає новий статус, які тільки ріст його доходів стане "передбачуваним".

Таким чином Ілон Маск підтвердив слова президентки Starlink Гвінн Шотвелл, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg. Шотвелл раніше в цьому році уже говорила, що компанія може вийти на фондову біржу.

Що відомо про Starlink? Це проєкт космічного підприємства SpaceX, засновником якого є Ілон Маск. Основне завдання ініціативи – забезпечити високошвидкісним інтернетом усіх жителів планети.

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Останні відомості про діяльність Starlink

На початку грудня цього року стало відомо, що в межах проєкту Starlink компанія SpaceX отримає від американської влади субсидію на 885,5 мільйона доларів для забезпечення супутниковим інтернетом жителів віддалених регіонів та сільської місцевості.

Підприємство отримуватиме гроші у форматі щомісячних платежів упродовж наступних 10 років. Станом на сьогодні SpaceX запустила 900 супутників Starlink.

Космічний бізнес Ілона Маска: актуальні дані

Як відомо, SpaceX, якій належить Starlink, має контракт із NASA на виробництво космічного корабля Starship.

У 2023 році космічне підприємство Ілона Маска планує виконати приватний політ навколо Місяця, а у 2024 році – здійснити висадку астронавтів на супутник Землі. За словами самого Маска, перший політ Starship на Марс відбудеться у 2026 році.

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Досягення Tesla – ще одного великого бізнесу Ілона Маска

Нагадаємо, цього тижня американський виробник електрокарів, яким володіє Ілон Маска, – Tesla – увійшов до індексу широкого ринку США S&P 500. Вага компанії в індексі становить понад 1%.

У 2020 році Tesla змогла отримати п’ятий підряд квартальний прибуток. Ціна акцій автовиробника впродовж року зросла на понад 700%.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, у 2020 році статки Ілона Маска зросли на 132,2 мільярда доларів, досягнувши 159,7 мільярда доларів. У результаті бізнесмен зайняв другу позицію в рейтингу найбагатших людей світу.