Starlink может стать публичной компанией, заявил основатель этого проекта Илон Маск в ответ на вопрос пользователя в Twitter. Однако предприятие получит новый статус, как только рост его доходов станет "предсказуемым".

Таким образом, Илон Маск подтвердил слова президента Starlink Гвинн Шотвелл, сообщает информационное агентство Bloomberg. Шотвелл ранее в этом году уже говорила, что компания может выйти на фондовую биржу.

Что известно о Starlink? Это проект космического предприятия SpaceX, основателем которого является Илон Маск. Основная задача инициативы – обеспечить высокоскоростным интернетом всех жителей планеты.

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Последние сведения о деятельности Starlink

В начале декабря этого года стало известно, что в рамках проекта Starlink компания SpaceX получит от американских властей субсидию на 885,5 миллиона долларов для обеспечения спутниковым интернетом жителей отдаленных регионов и сельской местности.

Предприятие будет получать деньги в формате ежемесячных платежей в течение следующих 10 лет. На сегодня SpaceX запустила 900 спутников Starlink.

Космический бизнес Илона Маска: актуальные данные

Как известно, SpaceX, которой принадлежит Starlink, имеет контракт с NASA на производство космического корабля Starship.

В 2023 году космическое предприятие Илона Маска планирует выполнить частный полет вокруг Луны, а в 2024 году – осуществить высадку астронавтов на спутник Земли. По словам самого Маска, первый полет Starship на Марс состоится в 2026 году.

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Достижения Tesla – еще одного большого бизнеса Илона Маска

Напомним, на этой неделе американский производитель электрокаров, которым владеет Маск, – Tesla – вошел в индекс широкого рынка США S&P 500. Вес компании в индексе составляет более 1%.

В 2020 году Tesla смогла получить пятую подряд квартальную прибыли. Цена акций автопроизводителя в течение года выросла более чем на 700%.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, в 2020 году состояние Илона Маска увеличилось на 132,2 миллиарда долларов, достигнув 159,7 миллиарда долларов. В результате бизнесмен занял вторую позицию в рейтинге самых богатых людей мира.