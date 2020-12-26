Fintech-компания Square, которая принадлежит основателю соцсети Twitter Джеку Дорси, заинтересовалась стриминговым музыкальным сервисом Tidal. Владельцем последнего является известный рэпер и бизнесмен Jay-Z.

Дорси уже обсудил потенциальную сделку с Jay-Z, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники, ознакомленные с ситуацией.

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Что известно о планах основателя Twitter

Джек Дорси стремится превратить Square в более диверсифицированный бизнес, добавив к нему дополнительные сервисы. Сейчас Fintech-компания владеет двумя основными продуктами – Square Seller и Cash App. Первый занимается приемом и обработкой платежей для малого и среднего бизнеса, а второй позволяет оплачивать товары или услуги, покупать акции и торговать криптовалютой.

Успешным образцом долгосрочного развития Square для Дорси является компания Walt Disney, которая объединяет несколько самостоятельных бизнесов. Кроме того, владелец финтех-компании в течение четырех лет входил в совет директоров Walt Disney.

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Jay-Z и его платформа Tidal

Рэпер купил Tidal в конца 2015 года за 56 миллионов долларов. Сервис позиционирует себя как платформа, что предлагает музыку высокого качества.

Согласно последним данным, обнародованным публично, по состоянию на 2016 год Tidal насчитывала 3 миллиона пользователей. Платформа доступна в 53 странах мира. Она предлагает более 60 тысяч песен и 250 тысяч видео. Совладельцами Tidal являются около 20 известных артистов, среди которых Бейонсе, Мадонна, Рианна, группа Coldplay.

В общем, стриминговому сервиса Jay-Z нелегко противостоять таким гигантам, как Spotify и Apple Music. В 2019 году рэпер вернул свои альбомы на Spotify. Решение певца может свидетельствовать о не очень хорошем положении Tidal.