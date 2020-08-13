ОПЕК погіршила свій прогноз за серпень щодо світового попиту на нафту. Тепер цей показник становить 90,63 мільйона барелів на добу до кінця 2020 року. У липневому прогнозі він перебував на рівні 90,72 мільйона барелів на добу.

Однак у 2021 році динаміка попиту на нафту може покращитися, говориться у звіті ОПЕК за серпень.

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Що прогнозують в ОПЕК

В організації країн-експортерів нафти зазначають, що попит на нафту знизиться на 9,1 мільйона барелів на добу, що на 0,1 мільйона барелів на добу нижче, ніж у прогнозі за липень. Причина такого погіршення показника – низький рівень економічної активності у деяких великих країнах, які не є членами ОПЕК.

Окрім того, зниження попиту на нафту до кінця цього року пов’язане зі збереженням обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. Відповідно, ціни на нафту не зростатимуть через побоювання виникнення другої хвилі смертельного захворювання.

За даними ОПЕК, з 2021 року світовий попит на нафту почне зростати. Зокрема, він збільшиться на 7 мільйонів барелів на добу – до 97,6 мільйона барелів.

Як змінилися обсяги видобутку нафти в серпні

Управління енергетичної інформації Міністерства енергетики США оприлюднило звіт щодо обсягів нафтовидобутку на минулому тижні, що закінчився 7 серпня. Отож, за даними відомства, у період з 1 по 7 серпня видобуток сировини зменшився на 300 тисяч барелів, досягнувши 10,7 мільйона барелів на добу. З середини липня обсяги видобутку нафти у США становили 11 мільйонів барелів на добу.

Згідно з даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти у США опустилися на 4 мільйона барелів на минулому тижні, що перевершило очікування експертів. Раніше аналітики прогнозували, що це число складе лише 2,9 мільйона барелів.

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