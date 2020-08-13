ОПЕК ухудшила прогноз касательно падения спроса на нефть: как это повлияет на цены сырья
ОПЕК ухудшила свой прогноз за август по мировому спросу на нефть. Теперь этот показатель составляет 90,63 миллиона баррелей в сутки к концу 2020 года. В июльском прогнозе он находился на уровне 90,72 миллиона баррелей в сутки.
Однако в 2021 году динамика спроса на нефть может улучшиться, говорится в отчете ОПЕК за август.
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Что прогнозируют в ОПЕК
В организации стран-экспортеров нефти отмечают, что спрос на нефть снизится на 9,1 миллиона баррелей в сутки, что на 0,1 миллиона баррелей в сутки ниже, чем в прогнозе за июль. Причина такого ухудшения показателя – низкий уровень экономической активности в некоторых крупных странах, которые не являются членами ОПЕК.
Кроме того, снижение спроса на нефть связано с сохранением ограничений в связи с пандемией коронавируса до конца этого года. Соответственно, цены на нефть не будут расти из-за опасений возникновения второй волны смертельного заболевания.
Как изменились объемы добычи нефти в августе
Управление энергетической информации Министерства энергетики США обнародовало отчет по объемам нефтедобычи на прошлой неделе, закончившейся 7 августа. Так, по данным ведомства, в период с 1 по 7 августа добыча сырья уменьшилась на 300 000 баррелей, достигнув 10,7 миллиона баррелей в сутки. С середины июля объемы добычи нефти в США составляли 11 млн баррелей в сутки.
Согласно данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США опустились на 4 млн баррелей на прошлой неделе, что превзошло ожидания экспертов. Ранее аналитики прогнозировали, что это число составит лишь 2,9 миллиона баррелей.
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Что известно о ценах на нефть
- На прошлой неделе, когда произошел взрыв в порту Бейрута, цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла сразу на 3,3% – до 45,9 доллара за баррель. Такая стоимость сырья стала максимальной с начала марта, когда страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении объемов добычи.
- Американская нефть WTI тоже активно дорожает. Так, фьючерсный контракт с поставкой в сентябре увеличился в цене почти на 2% – до 43,14 доллара за баррель.
- По состоянию на 12:10 по киевскому времени четверга, 13 августа, нефть Brent торгуется по 45,45 доллара за баррель, а WTI – по 42,74 доллара за баррель.