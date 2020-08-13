ОПЕК ухудшила свой прогноз за август по мировому спросу на нефть. Теперь этот показатель составляет 90,63 миллиона баррелей в сутки к концу 2020 года. В июльском прогнозе он находился на уровне 90,72 миллиона баррелей в сутки.

Однако в 2021 году динамика спроса на нефть может улучшиться, говорится в отчете ОПЕК за август.

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Что прогнозируют в ОПЕК

В организации стран-экспортеров нефти отмечают, что спрос на нефть снизится на 9,1 миллиона баррелей в сутки, что на 0,1 миллиона баррелей в сутки ниже, чем в прогнозе за июль. Причина такого ухудшения показателя – низкий уровень экономической активности в некоторых крупных странах, которые не являются членами ОПЕК.

Кроме того, снижение спроса на нефть связано с сохранением ограничений в связи с пандемией коронавируса до конца этого года. Соответственно, цены на нефть не будут расти из-за опасений возникновения второй волны смертельного заболевания.

По данным ОПЕК, с 2021 года мировой спрос на нефть начнет расти. В частности, он увеличится на 7 млн баррелей в сутки – до 97,6 млн баррелей.

Как изменились объемы добычи нефти в августе

Управление энергетической информации Министерства энергетики США обнародовало отчет по объемам нефтедобычи на прошлой неделе, закончившейся 7 августа. Так, по данным ведомства, в период с 1 по 7 августа добыча сырья уменьшилась на 300 000 баррелей, достигнув 10,7 миллиона баррелей в сутки. С середины июля объемы добычи нефти в США составляли 11 млн баррелей в сутки.

Согласно данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США опустились на 4 млн баррелей на прошлой неделе, что превзошло ожидания экспертов. Ранее аналитики прогнозировали, что это число составит лишь 2,9 миллиона баррелей.

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Что известно о ценах на нефть