В среду, 12 августа 2020 года, цены на нефть вновь выросли. Драйвером этого роста стал отраслевой отчет, обнародованный накануне, свидетельствующий о снижении запасов сырья.

Показатели отчета отличаются от прогнозов аналитиков, которые ожидали не такого масштабного падения запасов сырья, сообщает Investing.com. В результате спрос на горючее в США, одной из крупнейших экономик мира, может восстановиться и "подавить" пандемию коронавируса.

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Как изменились цены на нефть сегодня

Нефть марки Brent подорожала еще на 52 цента, или на 1,2%, достигнув 45,02 доллара за баррель. Однако перед тем, как вырасти в цене, стоимость сырья упала примерно на 1%.

подорожала еще на 52 цента, или на 1,2%, достигнув 45,02 доллара за баррель. Однако перед тем, как вырасти в цене, стоимость сырья упала примерно на 1%. Американская нефть марки WTI выросла в цене на 49 центов, что тоже составляет 1,2%, до 42,10 доллара за баррель. За прошедшие сессии торгов сырье подешевело на 0,8%.

Запасы нефти в США падают: последние данные

Согласно данным Американского института нефти (API – American Petroleum Institute), обнародованным во вторник, 11 августа, запасы сырой нефти опустились на 4 млн баррелей на прошлой неделе, закончившейся 7 августа.

Это число оказалось намного большим, чем ожидали аналитики. Они прогнозировали снижение объемов нефти в США на 2,9 млн баррелей за прошлую неделю.

Существенное падение запасов нефти в США, по данным API, происходит уже третью неделю подряд, и оказывает поддержку ценам на сырье,

– сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.

Официальные данные Министерства энергетики США будут представлены позже сегодня, 12 августа.

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Что может вызвать падение цен на нефть

Однако на цену нефти в будущем может повлиять неопределенность Вашингтона относительно пакета стимулов для поддержки экономики, что продолжает страдать от последствий пандемии коронавируса.

В Индии спрос на топливо в июле упал на 10,8% по сравнению с 2019 годом. Такое снижение этого показателя в стране происходит уже пятую неделю подряд. Причиной такого падения является увеличение количества больных COVID-19 и наводнения, остановили экономическую активность в ряде индийских регионов.