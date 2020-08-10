В понедельник, 10 августа 2020 года, цены на нефть выросли. Этому способствовали оптимизм Саудовской Аравии по увеличению спроса в Азии на сырье и обещание Ирака углубить сокращение объемов поставок ресурса.

Однако на рост цены нефти все же повлияла проблема восстановления экономики США, пишет Investing.com.

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Как изменились цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 34 цента , или на 0,8%, достигнув 44,74 доллара за баррель.

, или на 0,8%, достигнув 44,74 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли в цене на 47 центов (1,1%) – до 41,69 доллара за баррель.

В пятницу, 7 августа, оба контракта опустились в цене из-за опасений относительно восстановления спроса на нефть. Однако в течение прошлой недели Brent выросла на 2,5%, а WTI – на 2,4%.

Восстановление спроса на нефть в Азии

Комментарии от Aramco, появившиеся на выходных, являются главным двигателем, который оказывает влияние на рост цен на нефть,

– говорит Майкл Маккарти, стратег по рынкам в CMC Markets и Stockbroking.

Исполнительный директор национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Насер заявил в воскресенье, 9 августа, о восстановлении спроса на нефть в Азии. Ведь азиатская экономика постепенно растет после длительного ослабления, вызванного карантином из-за коронавируса.

Он (Амин Насер – ред.) определил довольно оптимистичную перспективу роста спроса на нефть на азиатском рынке,

– добавил Маккартни.

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Ситуация в Ираке

В пятницу, 7 августа, Ирак пообещал, что снизит объемы добычи нефти еще на 400 000 баррелей в сутки в августе и сентябре, чтобы компенсировать избыточную добычу за последние три месяца. Это решение позволит стране выполнить свой план по добыче сырья согласно договору ОПЕК+.

Таким образом, в течение августа и сентября Ирак сократит нефтедобычу на 1,25 миллиона баррелей в сутки в целом.

Улучшение отношений между Саудовской Аравией и Ираком в вопросе добычи нефти хорошо подходит для дальнейшего соблюдения условий соглашения ОПЕК+,

– отметил стратег AxiCorp Стивен Иннес.

Министры энергетики Саудовской Аравии и Ирака в совместном обращении заявили, что усилия стран ОПЕК+ улучшат стабильность на мировых нефтяных рынках, ускорят их сбалансирование и восстановление.

Неопределенность в США

Рост цен на нефть сдержала пауза в переговорах между демократами и Белым домом о новом пакете финансовой поддержки населению в связи с кризисом, вызванным коронавирусом.

Спикер палаты представителей США и лидер фракции демократов Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин заявили о готовности возобновить переговоры о выделении дополнительных средств населению к концу 2020 года.

Майкл Маккарти считает, что чем дольше будет решаться вопрос предоставления материальной помощи, тем медленнее восстанавливаться спрос на нефть и расти цены на сырье.

Он утверждает, что сегодня существует сильное техническое сопротивление для американской нефти WTI – ее цена будет находиться на уровне 42,50 долларов за баррель. Нефть Brent будет торговаться в ближайшее время на уровне 45-45,50 долларов за баррель.