Из-за низкого спроса и цены, компании могут начать изымать значительную долю запасов нефти и газа из своих резервов. Какие последствия это будет иметь, читайте на Инвестиции 24.

Корпорация Exxon Mobil Corp. предупредила, что низкие цены на энергоресурсы могут уничтожить пятую часть запасов нефти и природного газа, пишет Bloomberg.

Обратите внимание Цены на нефть снова падают из-за скачка в новых случаях COVID-19

Если низкие цены не изменятся в течение остального года, определенные объемы сырой нефти, битума и природного газа не будут квалифицированы как такие, что нужно хранить на конец 2020 года,

– заявили в Exxon.

20% запасов – это почти 4,5 миллиарда баррелей сырой нефти, или достаточно для снабжения каждого нефтеперерабатывающего завода на побережье США в течение 18 месяцев.

Exxon не будет ждать традиционного периода в конце года, чтобы пересмотреть резервы, а сделает это сейчас. Компания сократила свой бюджет по добыче на 10 миллиардов долларов, чтобы справиться с коллапсом на рынке. В среду компания заявила, что уже изъяла около 1 миллиарда баррелей из своих резервов.

Как компании пересматривают свои резервы

Корпорация Chevron заявила в среду, что рассчитывает пересмотреть свои запасы примерно на 10 процентов.

Royal Dutch Shell Plc, BP Plc и Total SE списали за последние несколько недель резервы на миллиарды долларов, поскольку пандемия вызвала низкий спрос сделало добычу невыгодным.

Exxon была одной из компаний, которые до сих пор не пересматривали резервы. Последний раз компания делала это в 2016, когда изъяла часть нефтяных запасов.