Через низький попит та ціни, компанії можуть почати вилучати значну частку запасів нафти та газу зі своїх резервів. Які наслідки це матиме, читайте на Інвестиції 24.

Корпорація Exxon Mobil Corp. попередила, що низькі ціни на енергоресурси можуть знищити п'яту частину запасів нафти та природного газу, пише Bloomberg.

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Якщо низькі ціни зберігатимуться протягом решти року, певні обсяги сирої нафти, бітуму та природного газу не будуть кваліфіковані як такі, що потрібно зберігати на кінець 2020 року,

– заявили в Exxon.

20% від запасів – це майже 4,5 мільярда барелів сирої сировини, або достатньо для постачання кожного нафтопереробного заводу на узбережжі США протягом 18 місяців.

Exxon не чекатиме традиційного періоду наприкінці року, щоб переглянути резерви, а зробить це зараз. Компанія скоротила свій бюджет з видобутку на 10 мільярдів доларів, щоб впоратися з колапсом на ринку. В середу компанія заявила, що вже вилучила близько 1 мільярда барелів зі своїх резервів.

Як компанії переглядають свої резерви

Корпорація Chevron заявила в середу, що розраховує переглянути свої запаси приблизно на 10 відсотків.

Royal Dutch Shell Plc, BP Plc і Total SE списали за останні кілька тижнів резерви на мільярди доларів, оскільки пандемія спричинила низький попит, що зробило видобуток невигідним.

Exxon була однією з компаній, які до цього часу не переглядали резерви. Востаннє компанія робила це у 2016, коли вилучила частину нафтових запасів.