У понеділок, 10 серпня 2020 року, ціни на нафту зросли. Цьому сприяли оптимізм Саудівської Аравії щодо збільшення попиту в Азії на сировину та обіцянка Іраку поглибити скорочення обсягів постачання ресурсу.

Однак на зростання ціни нафти все ж вплинула проблема відновлення економіки США, пише Investing.com.

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Як змінилися ціни на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 34 центи , або на 0,8%, досягнувши 44,74 долара за барель.

, або на 0,8%, досягнувши 44,74 долара за барель. Ф’ючерси на американську нафту WTI зросли в ціні на 47 центів (1,1%) – до 41,69 долара за барель.

У п’ятницю, 7 серпня, обидва контракти опустилися в ціні через побоювання щодо відновлення попиту на нафту. Однак упродовж минулого тижня Brent зросла на 2,5%, а WTI – на 2,4%.

Відновлення попиту на нафту в Азії

Коментарі від Aramco, що з’явилися на вихідних, є головним рушієм, який сьогодні впливає на ріст цін на нафту,

– говорить Майкл Маккарті, стратег з ринків у CMC Markets і Stockbroking.

Виконавчий директор національної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco Амін Насер заявив у неділю, 9 серпня, про відновлення попиту на нафту в Азії. Адже азійська економіка поступово зростає після тривалого послаблення, спричиненого карантином через коронавірус.

Він (Амін Насер – ред.) визначив доволі оптимістичну перспективу зростання попиту на нафту на азійському ринку,

– додав Маккартні.

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Ситуація в Іраку

У п’ятницю, 7 серпня, Ірак пообіцяв, що знизить обсяги видобутку нафти ще на 400 тисяч барелів на добу в серпні та вересні, щоб компенсувати надмірний видобуток за останні три місяці. Це рішення дасть змогу країні виконати свій план щодо видобутку сировини згідно з угодою ОПЕК+.

Таким чином, упродовж серпня і вересня Ірак скоротить нафтовидобуток на 1,25 мільйона барелів на добу загалом.

Поліпшення відносин від Саудівською Аравією та Іраком у питанні видобутку нафти добре підходить для подальшого дотримання умов угоди ОПЕК+,

– зазначив стратег AxiCorp Стівен Іннес.

Міністри енергетики Саудівської Аравії та Іраку в спільному зверненні заявили, що зусилля країн ОПЕК+ поліпшать стабільність на світових нафтових ринках, пришвидшать їхнє збалансування й відновлення.

Невизначеність у США

Зростання цін на нафту стримала пауза в перемовинах між демократами і Білим домом про новий пакет фінансової підтримки населення у зв’язку з кризою, спричиненою коронавірусом.

Спікерка палати представників США та лідерка фракції демократів Ненсі Пелосі й міністр фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучин заявили про готовність відновити перемовини щодо виділення додаткових коштів населенню до кінця 2020 року.

Майкл Маккарті вважає, що чим довше вирішуватиметься питання надання матеріальної допомоги американцям, тим повільніше відновлюватиметься попит на нафту й зростатимуть ціни на сировину.

Він стверджує, що сьогодні є сильний технічний супротив для американської нафти WTI – її ціна перебуватиме на рівні 42,50 доларів за барель. Нафта Brent торгуватиметься найближчим часом на рівні 45-45,50 доларів за барель.