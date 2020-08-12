У середу, 12 серпня 2020 року, ціни на нафту знову зросли. Драйвером цього зростання став галузевий звіт, оприлюднений напередодні, який свідчить про зниження запасів сировини.

Показники звіту відрізняються від прогнозів аналітиків, які очікували не такого масштабного падіння запасів сировини, повідомляє Investing.com. У результаті попит на пальне у США, одній із найбільших економік світу, може відновитися й "придушити" пандемію коронавірусу.

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Як змінилися ціни на нафту сьогодні

Нафта марки Brent подорожчала ще на 52 центи, або на 1,2%, досягнувши 45,02 долара за барель. Однак перед тим, як зрости в ціні, вартість сировини впала приблизно на 1%.

подорожчала ще на 52 центи, або на 1,2%, досягнувши 45,02 долара за барель. Однак перед тим, як зрости в ціні, вартість сировини впала приблизно на 1%. Американська нафта марки WTI зросла в ціні на 49 центів, що теж становить 1,2%, до 42,10 долара за барель. Упродовж минулої сесії торгів сировина подешевшала на 0,8%.

Запаси нафти у США падають: останні дані

Згідно з даними Американського інституту нафти (API – American Petroleum Institute), оприлюдненими у вівторок, 11 серпня, запаси сирої нафти опустилися на 4 мільйона барелів на минулому тижні, що закінчився 7 серпня.

Це число виявилося більшим, ніж очікували аналітики. Вони прогнозували зниження обсягів нафти у США на 2,9 мільйона барелів за минулий тиждень.

Суттєве падіння запасів нафти у США, згідно з даними API, відбувається вже третій тиждень підряд, і надає підтримку цінам на сировину,

– сказав Джеффрі Халлі, старший аналітик ринку OANDA.

Офіційні дані Міністерства енергетики США будуть представлені пізніше сьогодні, 12 серпня.

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Що може спричинити падіння цін на нафту

Однак на ціну нафти в майбутньому може вплинути невизначеність Вашингтону щодо пакету стимулів для підтримки економіки, що продовжує страждати від наслідків пандемії коронавірусу.

В Індії попит на пальне в липні впав на 10,8% у порівнянні з 2019 роком. Таке зниження показника в країні відбувається вже п'ятий тиждень поспіль. Причиною такого падіння є збільшення кількості хворих на COVID-19 і повені, що зупинили економічну активність у низці індійських регіонів.