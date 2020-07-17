Мільярдери, які придбали дешеві акції в піковий період пандемії, коли фондові ринки та основні біржові індекси обвалилися, почали отримувати швидкий дохід.

Про це повідомляє Forbes із покликанням на дані швейцарського банку UBS. Зокрема, за інформацією фінустанови, сьогодні інвестори частіше вкладають гроші в нерухомість і приватний капітал.

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Багатії почали масово брати кредити, щоб придбати акції

Заможні клієнти UBS почали фіксувати власні доходи за акціями, які вони придбали відразу після обвалу світових фондових ринків у березні цього року. Про це розповів голова глобального сімейного офісу UBS Джозеф Стадлер.

За словами Стадлера, найзаможніші клієнти банку з середини березня і до середини квітня зверталися до фінустанови за кредитами, щоб вийти на фондовий ринок і придбати дешеві акції. З-поміж таких активів особливо популярними для багатіїв були цінні папери американських компаній.

Стадлер зазначив, що найзаможніші клієнти швейцарського банку під час березневого обвалу на фондових ринках, придбали понад мільярд акцій.

Вони заробили на цьому (на акціях- ред.) багато грошей,

– заявив топ-менеджер банку, який обслуговує велику кількість найбагатших людей світу.

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Куди мільярдери спрямовують заробіток від акцій

Стадлер говорить, що сьогодні найзаможніші клієнти UBS, що обслуговуються сімейними офісами, намагаються вивести свої гроші з акцій і інвестувати їх у нерухомість і приватний капітал.

Топ-менеджер швейцарського банку також зазначив, що така тенденція найпоширеніша саме в Азії. На його думку, вона з кожним місяцем посилюватиметься до наступного року. Стадлер прогнозує, що в другій половині 2020 року фондові ринки слабшатимуть.