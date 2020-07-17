Миллиардеры, которые приобрели дешевые акции в пиковый период пандемии, когда фондовые рынки и основные биржевые индексы обвалились, начали получать быстрый доход.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные швейцарского банка UBS. В частности, по информации финучреждения, сегодня инвесторы чаще вкладывают деньги в недвижимость и частный капитал.

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Богачи начали массово брать кредиты, чтобы приобрести акции

Состоятельные клиенты UBS начали фиксировать собственные доходы по акциям, которые они приобрели сразу после обвала мировых фондовых рынков в марте этого года. Об этом рассказал председатель глобального семейного офиса UBS Джозеф Стадлер.

По словам Стадлера, самые богатые клиенты банка со середины марта и до середины апреля обращались к финучреждению за кредитами, чтобы выйти на фондовый рынок и приобрести дешевые акции. Среди таких активов особенно популярными для богачей были ценные бумаги американских компаний.

Стадлер отметил, что клиенты швейцарского банка во время мартовского обвала на фондовых рынках, приобрели более миллиарда акций.

Они заработали на этом (на акциях – ред.) много денег,

– заявил топ-менеджер банка, который обслуживает большое количество самых богатых людей мира.

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Куда миллиардеры направляют заработок от акций

Стадлер говорит, что сегодня самые богатые клиенты UBS, обслуживаемых семейными офисами, пытаются вывести свои деньги из акций и инвестировать их в недвижимость и частный капитал.

Топ-менеджер швейцарского банка также отметил, что такая тенденция распространена именно в Азии. По его мнению, она с каждым месяцем будет усиливаться до следующего года. Стадлер прогнозирует, что во второй половине 2020 года фондовые рынки будут ослабевать.